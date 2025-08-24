Castañares de Rioja acoge este lunes y martes la exposición 'Por La Rioja menos poblada' de Rioxa Nostra - RIOXA NOSTRA

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rioxa Nostra, la Asociación Socio-Cultural para la divulgación y defensa del patrimonio riojano, está llevando a cabo durante los últimos meses una exposición de fotografía itinerante por los diversos municipios de la geografía de La Rioja, titulada 'Por La Rioja menos poblada'.

Se trata de una exposición fotográfica en la que a través de una serie de imágenes en blanco y negro se hace un recorrido por la arquitectura tradicional de las comarcas que sufren con mayor impacto su despoblación. Una arquitectura en muchos casos desaparecida o en proceso de desaparecer, o que ha sufrido importantes alteraciones.

La exposición es una muestra colectiva organizada por miembros de la Asociación Rioxa Nostra que llevan muchos años recorriendo esta Rioja menos conocida, además de documentar e investigar permanentemente el Patrimonio Cultural y Natural de estos territorios.

La arquitectura tradicional ha conformado nuestros paisajes y los escenarios cotidianos de nuestra historia, constituyendo una de las principales señas de identidad de sus habitantes. De formidable diversidad, creatividad, adaptabilidad y armonía con el medio natural en el que se convive, es uno de los ámbitos patrimoniales más ricos y más variados que atesoramos.

Sin embargo, este valioso patrimonio, manifestación de las relaciones de los pobladores con el territorio y con la cultura inmaterial, representante así mismo de unas formas de vida en extinción, lleva tiempo sufriendo abandono, transformaciones en su esencia e incluso su silenciada desaparición.

Bajo la etiqueta de 'La Rioja menos poblada' "organizamos un conjunto de exposiciones orientadas a distintas comarcas o temáticas, que tienen como objetivo mostrar a la ciudadanía otros territorios menos conocidos, advertir y sensibilizar sobre un patrimonio cultural y unas formas de vida tradicional en gran parte en vías de desaparecer, servir como estímulo para descubrir o redescubrir estos lugares y asentar un diálogo entre el pasado reciente y el presente/futuro", afirman desde la entidad.

En el caso de Castañares de Rioja, la muestra se desarrollará los días 25 y 26 de agosto en el Frontón Municipal. Los horarios para ambos días serán de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Además, el lunes 25 de agosto, a las 13h, también habrá una visita guiada.

La muestra cuenta con la colaboración de la Peña Asociación Athletic Club de Castañares de Rioja y el propio Ayuntamiento de la localidad.