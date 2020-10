Castro (UP) apuesta por un Logroño "más social, verde y feminista", avanzando en "justicia e igualdad"

La portavoz de UP Amaya Castro, interviene en la segunda jornada del Debate de la Ciudad de Logroño 2020

La portavoz de UP Amaya Castro, interviene en la segunda jornada del Debate de la Ciudad de Logroño 2020 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Logroño, Amaya Castro, ha apostado este viernes por una capital riojana "más social, verde y feminista", avanzando en "justicia social e igualdad".

Así lo ha afirmado la edil en su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se desarrolla esta mañana en el Consistorio logroñés, con la participación hoy de todos los Grupos Municipales. En un primer balance de los 16 meses de mandato, Castro ha subrayado "el año más intenso y difícil que ha tocado vivir".

Una situación que ha marcado la necesidad de "avanzar hacia un Logroño más justo e igualitario". "La pandemia no logrará que nos olvidemos de este objetivo, no va a ser como la crisis de 2008, no la van a pagar los de siempre ni vamos a dejar a nadie atrás", ha asegurado la concejala de Unidas Podemos.

En este sentido, ha abogado por "reforzar los servicios públicos, no hacer recortes sino inversiones y colocar a las personas en el centro de las decisiones políticas". A su juicio, "la pandemia ha dejado al descubierto las carencias que España arrastra "en sanidad recortada, empleo precario y pobreza".

Frente a ello, Castro ha abogado por "profundizar en tres aspectos: Logroño social, Logroño verde y Logroño feminista". En el primer apartado, ha reseñado la necesidad de "seguir inviertiendo en poner a las personas en el centro de los servicios públicos", para los que ha pedido "un refuerzo en su partida presupuestaria, porque es una inversión no un gasto".

"Estamos orgullosos de lo logrado, pero queda aún camino por recorrer hacia una sociedad más igualitaria y sin pobreza", ha asegurado la concejala, quien, respecto al Logroño verde, ha incidido en la necesidad de "hacer de Logroño una ciudad aún más saludable", haciendo referencia al 'escudo verde' como "un cambio de filosofía" que se ha reflejado, para empezar, en "modificaciones en la Concejalía de Medio Ambiente".

Especialmente ha destacado Amaya Castro la creación, dentro de este departamento, del Área de Bienestar Animal, que ella misma dirige, "y que parte con el objetivo 0: 0 sacrificios, ya logrado; 0 abandonos; y y 0 maltrato", haciendo, ha subrayado, "de Logroño una Ciudad Amiga de los Animales".

Sobre el Logroño feminista, ha incidido en que "por fin, tenemos una Concejalía de Igualdad, con personal, partida y contenido específico", con la que ha abogado por "seguir implantando políticas de igualdad", argumentando, por ejemplo, que, en la pandemia "las mujeres están entre quienes más impacto están sufriendo".

"Si no se implementan nuevas políticas, será un retroceso", ha defendido Castro, quien ha resaltado la necesidad de seguir trabajando contra la violencia de género, y, sobre todo, en "concienciación contra el acoso en las redes".

Y, más allá de estos objetivos, ha hecho referencia a las políticas de vivienda y salud, en las que ha pedido "que le digamos al Gobierno regional que dé un 'empuje'", tanto en las ayudas del IRVI como en refuerzo y empleo de calidad en sanidad y servicios sociales; cultura "que está sufriendo mucho la pandemia"; y juventud "que no es la del 'botellón', sino nuestro futuro y con la que tenemos que hablar".

Por último, Amaya Castro ha sumado su apoyo expreso al concejal de Desarrollo Sostenible, Jaime Caballero, en sus actuaciones en movilidad. "Yo pondría el 'Logroño 30' mañana mismo", le ha apuntado.

Y ha aprovechado para agradecer su trabajo a sus compañeros de Gobierno, a los funcionarios municipales "sobre todo a Limpieza, Parques o ETAP, por su labor en la pandemia" y a los logroñeses "por su responsabilidad, valentía y unidad" en estas circunstancias.

En su respuesta, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha resaltado las coincidencias con Unidas Podemos "desde que empezamos a hablar de formar el Gobierno municipal", en referencia a los ejes social, verde y feminista. "Estamos unidos en defensa de estos principios que son los que hacen que la sociedad avance", ha afirmado.

Le ha reconocido el primer edil a la portavoz de UP que "muchas de las cosas que nos ha reclamado es justo que las reclame" y, en este sentido, ha subrayado que "quienes más están sufriendo esta crisis, quienes más las sufren siempre, son los más vulnerables, entre ellos, las mujeres".

Hermoso de Mendoza ha apuntado que, en la actual pandemia, "estamos sacrificando muchas cosas en aras de la salud", entre ellas, parte de la economía, "pero estamos primando lo social". Y, a su juicio, "lo estamos haciendo bien", algo en lo que ha agradecido "en buena medida, la responsabilidad de Gobierno que está teniendo Unidas Podemos". "Entre todos, nos estamos ocupando de las gentes que menos tienen", ha dicho.

En esta línea, el alcalde ha recogido el guante del refuerzo de los servicios sociales, que ha calificado como "eje esencial y prioritario" para su Ejecutivo "que es progresista", por lo que se ha comprometido a "intensificar las partidas de servicios sociales en el presupuesto, porque las necesidades así lo requieren".

También ha apuntado el regidor municipal que "nos unen la defensa de lo verde, hay que decir a los ciudadanos que es bueno renaturalizar la ciudad", y ha subrayado, por ejemplo, que "Logroño es una ciudad donde se respira bien", aunque ha señalado la necesidad de "seguir haciendo un esfuerzo decidido para mejorar aún más" en medio ambiente. Ha agradecido igualmente, el "buen trabajo" de UP en el área de bienestar animal.

Respecto al feminismo, Hermoso de Mendoza ha señalado la coincidencia con los 'morados' y ha avanzado, como ya desvelara ayer en su discurso, "que, en breve, tendremos buenas noticias en este ámbito", con la puesta en marcha del Espacio Feminista en el Edificio Smart.

Y ha agradecido, por último, el apoyo de Castro en movilidad -y expresamente al concejal Jaime Caballero-, un área en el que "no nos podemos permitir los índices de accidentes y de atropellos que tenemos" y en la que ha animado a seguir actuando. Además, para finalizar, ha insistido en felicitar a UP por "su trabajo y por su responsabilidad en la acción de Gobierno".