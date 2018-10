Catedrático alerta al Parlamento riojano de que la reforma del senador autonómico se estrellará en el Constitucional

Publicado 08/10/2018 13:25:00 CET

Cree que el Senado puede ser "perfectamente suprimido"

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático acreditado de Derecho Constitucional y profesor de la UPV-EHU Javier Tajadura ha advertido hoy al Parlamento de La Rioja de que la Proposición de Ley sobre el Senador Autonómico "está condenada a ser anulada por el Tribunal Constitucional" si se pretende introducir la posibilidad de su cese por parte de la Cámara riojana.

Tajadura ha comparecido hoy, como experto, ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública para responder a las dudas de los diputados en relación a la Proposición de Ley del Procedimiento de Designación, de las Causas del Cese y de las Relaciones con el Parlamento del Senador Autonómico (actualmente Pedro Sanz).

Con relación a la posibilidad de incluir la opción de que el senador autonómico sea revocado por el Parlamento, el catedrático ha recordado cómo el Tribunal Constitucional ya anuló una iniciativa similar en el parlamento de las cortes de Valencia.

Con ello, "sentó doctrina", por lo que si la propuesta del Parlamento riojano llegara a convertirse en ley "el Tribunal Constitucional la anularía con los mismos argumentos".

En este sentido, se ha apoyado en la "prohibición de mandato imperativo", que supone que el represente político "no puede ser cesado" por el Parlamento, ya que está representando a los ciudadanos (aunque en el caso del senador autonómico sea de forma indirecta porque le nombra el Parlamento, el cual ha sido elegido por los ciudadanos).

Tajadura ha disertado sobre el hecho de que, en realidad, "la representación territorial como tal no existe", y tanto los diputados del Congreso como los senadores están representando a las personas que forman el territorio, a pesar de que el Senado español se defina como cámara territorial.

Hasta la sentencia del Tribunal Constitucional en Valencia, ha dicho, cabía otra interpretación, pero el Constitucional ha hecho prevalecer la prohibición del mandato imperativo "aunque a costa de sacrificar la lógica territorial".

Así pues, ha creído que "el problema" de la proposición de ley, tal y como se está planteando en el Parlamento de La Rioja, "es de encaje constitucional".

De hecho, les ha indicado que si se quiere conseguir que el senador autonómico pueda ser revocado por el Parlamento "habría que reformar la Constitución" e incluir "una excepción al mandato imperativo en los senadores autonómicos".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha lamentado que esta reforma no haya ido más rápida, para poder argumentar ante el Tribunal Constitucional.

Después, ha explicado que lo que la formación naranja pretende es incluir la posibilidad de que el senador "rinda cuentas ante la cámara que le ha designado".

A su juicio, "es una elección de segundo grado, por lo que esa limitación al mandato imperativo se debe analizar". Para Ubis, que el escaño "deje de pertenecer al Parlamento carece de toda lógica".

"Creemos que como es un escaño que pertenece al Parlamento debe representar y mantener cierto decoro a lo que le pide el Parlamento" y "si comete un delito poder quitarlo, porque está desprestigiando" a la Cámara que le ha elegido, ha dicho.

Tajadura ha argumentado que el tribunal "no ha atendido" a la diferenciación entre cómo se elige un diputado (elección directa del ciudadano) y un senador autonómico (elección indirecta) y lo hace "sin realizar un esfuerzo argumental; lo rechaza sin más".

Para el catedrático, "una cosa distinta sería establecer la rendición de cuentas", pero que dependiera "de la voluntad" del senador autonómico, aunque siendo conscientes de que esto lo convierte en un "brindis al sol". Eso sí, ha creído que "puede tener efectos políticos, de desprestigio" si se niega a hacerlo.

Para el portavoz de Podemos, Germán Cantabrana, dado que "la gente no cambia de voto si no hay terremoto electoral", pero no lo altera ante casos de corrupción, "si un político no va a rendir cuentas no pasará nada", por lo que, a su juicio, "la única solución es que desaparezca el Senado", máxime cuando "está en la calle que es un cementerio de elefantes".

Ha creído que debe haber "alguna forma, que no sea la expulsión, para que rinda cuentas".

El catedrático le ha indicado: "Si el Senado se suspendiese no perderíamos nada, la democracia constitucional funcionaría igual". No obstante, ha creído que "no se dan las condiciones políticas" para ello.

El socialista Ricardo Velasco le ha cuestionado si "se puede salvar esta iniciativa para que pase los filtros, o se debe desechar porque son insalvables las inconstitucionalidades tras la sentencia del Tribunal Constitucional".

Para Tejada, "puede ser salvada, pero necesita una depuración" para eliminar "todo lo relativo a la revocación y el cese". La rendición de cuentas será constitucional "si depende a última instancia de la decisión del senador".

Para el portavoz 'popular' Jesús Ángel Garrido, diputados y senadores "son los representantes del pueblo español" y "representan a la nación, al pueblo españo" sean de La Rioja o de Cádiz, por lo que "deben actuar con total libertad".

A su juicio, los diputados riojanos estaban sufriendo una "confusión entre el sistema de elección y el papel que representan". "Aunque algunas veces algunos no se lo merezcan representan al pueblo español", ha dicho al tiempo que ha creído que "el Senado es de los españoles".

Ante esto, el catedrático le ha increpado: "Si son representantes de la nación, pues entonces acabemos con la representación territorial". Además, ha creído que "si el Tribunal Constitucional no hubiera dicho lo que dijo, los senadores hubieran estado sometidos a otros régimen".