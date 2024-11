CCOO critica que "el comercio riojano y sus trabajadoras están sometidas otro año más a trabajar domingos y festivos"

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios CCOO La Rioja ha informado este lunes que "la Consejería de Comercio del Gobierno de La Rioja nos ha hecho llegar su petición para definir 10 festivos o domingos de posible apertura al igual que a Asociaciones de Vecinos, de Amas de casa...", una oferta ante "la que estamos en contra".

Según dice el sindicato en un comunicado, "todas las personas trabajadoras necesitan conciliar vida laboral y personal, para recuperarse y seguir trabajando en plenas facultades, y la apertura en domingos y festivos lo impide, esta falta de descanso supone una sobrecarga de trabajo acumulativa, que afecta a la salud de las personas trabajadoras que acaban fatigadas y enferman".

"Coherentes con nuestra visión de que no es necesario abrir domingos y festivos, como otras comunidades autónomas vecinas, desde CCOO hemos decidido no llevar ninguna propuesta. Además, esta apertura perjudica gravemente al pequeño comercio, donde hay menos personas trabajando y no obstante tienen que cubrir días de apertura que no son necesarios, redefiniendo turnos porque no se pueden hacer más horas ordinarias a la semana", añaden.

Por todo ello, "seguimos reivindicando unas condiciones laborales dignas, para preservar la salud, física y mental, no solo la nuestra, como trabajadoras y trabajadores, sino la de nuestras familias, y toda la sociedad, no a la apertura de ningún festivo y domingo", al tiempo que denuncian que ha quedado "desatendida nuestra propuesta de cero aperturas en domingos y festivos", por lo que las aperturas serán en 2025 5 y 12 de enero, 17 y 21 de abril, 9 de junio, 15 de agosto, 7 de septiembre, y 6, 21 y 28 de diciembre.