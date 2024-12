CCOO critica que Conrado Escobar "prefiere la privatización que la negociación en el Parque de Servicios de Logroño"

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Parque de Servicios del Ayuntamiento de Logroño siguen concentrándose cada jueves para reclamar un acuerdo del convenio que regula las horas extraordinarios, puesto que el vigente data del 2003 y está obsoleto.

Este jueves han llevado la reivindicación, que será la última protesta del año para retomar en enero, hasta el pleno del Ayuntamiento de Logroño con pancartas: 'Conrado, tienes al parque abandonado', 'La negociación es la mejor opción' o 'El alcalde prefiere la privatización que la negociación'.

Como explican desde CCOO, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "aseguró que se iba a revisar el convenio y, sin embargo y a pesar de las protestas, no se ha sentado a negociar desde antes de San Mateo, cuando los trabajadores se plantaron y dijeron que no harían horas extraordinarias si no llegaban a un acuerdo".

Por su parte, "les obligaron a trabajar a través de resoluciones de alcaldía, llegando algunos trabajadores a trabajar hasta 26 días seguidos", afirman desde el sindicato.

"Logroño cada día es más grande y el Parque de Servicios más pequeño y obsoleto", denuncia Neftalí Gailea, el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Logroño.

Mientras la negociación sigue sin comenzar, la protesta también ha advertido que se han comenzado a privatizar servicios que antes hacía el Parque de Servicios, como la colocación de los bolados antiterroristas los fines de semana, que ahora realiza una empresa privada.

"Resulta que para pagar a una empresa no hay dinero; no sabemos cuánto cuesta, pero seguro que es más caro que lo que pedimos", subrayan desde CCOO, contrarios a esta medida.

En el Parque de Servicios también reclamaron un complemento de disponibilidad, a lo que se negó en rotundo el Equipo de Gobierno, pero sin ofrecer otras propuestas. "Mientras, el alcalde de Logroño, todavía ni siquiera ha recibido llamada ni ha comenzado conversaciones para negociar. Lo que queremos es un acuerdo y llevarlo a efecto", insisten desde CCOO.