CCOO reclama "tolerancia cero" ante la violencia de género y trabajar por erradicarla con la implicación de todos

CCOO reivindica la erradicación de la violencia contra la mujer para la que es necesaria la implicación "de todos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras La Rioja ha salido este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reivindicar su erradicación, actuar contra todas las formas de violencia, denunciar la mercantilización, explotación sexual y reproductiva y exigir el fin del sistema prostitucional.

Además de pedir "tolerancia cero" ante todo tipo de violencia de género exigen también la implicación de todos los entornos institucionales, empresariales y sociales para establecer los recursos y procedimientos esenciales que ayuden a detectar cualquier situación de violencia y acompañar a las víctimas.

Con la lectura de un comunicado frente a las puertas de la sede del sindicato, las componentes del Espacio Violeta de CCOO La Rioja han hecho un llamamiento a trabajadores, trabajadores y al conjunto de la ciudadanía para combatir esta situación, tanto en los centros de trabajo como en la sociedad en su conjunto.

"RECHAZO FRONTAL"

Piden así el rechazo frontal a la violencia machista y la condena de los discursos negacionistas de esta violencia, "antifeministas y fascistas" que, como han indicado, "nos ponen en peligro, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas, manipulan la educación en igualdad y re-victimizan a las mujeres que la sufren, la han sufrido o la pueden sufrir en algún momento de su vida".

Desde CCOO aseguran que solo "juntas" se podrá construir una potencial red de apoyo, lucha y solidaridad para que las mujeres no se sientan solas.

Para ello apuestan por poner a disposición de toda la ciudadanía sus herramientas sindicales, redes de delegadas y delegados en los centros de trabajo así como la guía de recursos y derechos contra las violencias de género y el observatorio de acoso sexual y por razón de sexo, cuya web recibió más de 7.000 visitas en 2024.

"Todo nuestro trabajo" -han leído- "va determinado a que las empresas puedan prevenir combatir en los centros de trabajo esta violencia pero también para detectar, acompañar y asesorar a las mujeres que la padecen también fuera de las empresas".

"SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS"

"Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas", han reafirmado. Ante esta situación "nos toca actuar por las mujeres mayores, a menudo invisibilizadas" pero también por las mujeres jóvenes "para que estas violencias no cercenen sus proyectos de vida".

"Nos toca pelear junto a las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes o aquellas que no tienen hogar, por las mujeres en situación de prostitución, por las que sufren las guerras y los conflictos armados".

En definitiva "por todas las que viven situaciones de vulnerabilidad" pero también "por las que ya no están".

Desde CCOO recuerdan que cualquier forma de violencia machista a través de tu vida social, pero también la laboral "afecta a tu seguridad, a tu salud, a tus derechos". En consecuencia, "afectan a tu relación con el mundo y a tu vida".

Como han destacado en este 2025 se han cometido 79 feminicidios, 38 de los cuales han sido mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y reconocidas como violencia de género. El resto de feminicidios han sido reconocidos en las estadísticas como feminicidios familiares, sexuales o sociales.

Pero desde CCOO tampoco olvidan la violencia vicaria "que este año nos deja tres menores asesinados. Además, 17 menores han quedado huérfanos".

MEDIOS DIGITALES, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS

Alertan también del aumento de la explotación sexual de las mujeres y de los menores, en especial a través de la utilización de los medios digitales, redes sociales y plataformas, "que están contribuyendo de forma especial a su incremento, haciendo más rentable que nunca este deleznable negocio para los explotadores".

Ante ello, indican, el ciberacoso sexual "no cesa de crecer y afecta de manera especial a las y los menores, en 8 de cada 10 casos".

También han criticado que "la falta de respeto y de comunicarse al realizar procedimientos de denuncia, los impedimentos para poder realizar una interrupción del embarazo por un cambio de compromiso en nuestra comunidad con los horarios deficientes, en la atención presencial en centros de crisis 24 horas son elementos para mejorar desde los distintos Gobiernos".