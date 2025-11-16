El CCR acogerá un concierto de grandes éxitos de Queen y ABBA interpretados por un cuarteto de cuerda

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá el próximo sábado 22 de noviembre, a las 19 horas, un concierto gratuito en el que el cuarteto de cuerda Meyerbeer reinterpretará algunos de los grandes éxitos de Queen y ABBA.

Durante el recital, el público podrá disfrutar de versiones para cuerda de temas mundialmente conocidos como Bohemian Rhapsody, o Dancing Queen, entre otros.

La propuesta busca ofrecer una experiencia musical diferente, fusionando la potencia del pop-rock con la elegancia y la calidez de los instrumentos de cuerda.

La entrada para poder disfrutar de este concierto es gratuita hasta completar aforo, pero es necesario realizar reserva en la siguiente dirección: dirección:https://centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es/es/productos/descripcion/queen-abba-en-cuerdas.

UN MARCO EXCEPCIONAL PARA VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA

El CCR constituye un marco excepcional para esta propuesta. Como espacio dedicado a la divulgación y promoción cultural, fomenta el encuentro entre tradición y modernidad, y apuesta por actividades que enriquecen la oferta cultural de la ciudad.

Queen y ABBA son dos de los grupos más influyentes e icónicos del siglo XX. Sus canciones han trascendido generaciones y se han consolidado como parte del patrimonio sonoro colectivo. Acercarlas al público a través de un cuarteto de cuerda supone redescubrir su riqueza melódica y emocional.

El formato de cuerdas aporta una dimensión artística diferente: combina la potencia del pop-rock con la sutileza y sofisticación de la música clásica, generando una experiencia sonora única que atrae tanto a amantes del repertorio moderno como a quienes disfrutan de la música instrumental y de nuevas formas de interpretación.

En definitiva, este concierto no solo rinde homenaje a dos leyendas de la música, sino que invita al público a disfrutar de sus canciones desde una nueva mirada: con la fuerza del pop, la emoción de las cuerdas y la calidez de la interpretación en directo.