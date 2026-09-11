CECA celebra en Logroño su convención anual para compartir sinergias e impulsar proyectos que apuesten por el territorio

CECA celebra en Logroño su convención anual para compartir sinergias e impulsar proyectos que apuestan por el territorio - EUROPA PRESS

En el año 2025, invirtió más de mil millones de euros en proyectos sociales que beneficiaron a más de 36 millones de personas LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bancos Minoristas y Cajas de Ahorro (CECA), con sus fundaciones, invirtió en el año 2025 más de mil millones de euros en proyectos sociales que les han permitido desarrollar alrededor de 93 iniciativas que han beneficiado a 36 millones de personas.

Cifras que les convierten en "el primer inversor social privado de nuestro país", tal y como ha reconocido el director general de CECA, Antonio Romero, y con las que tienen muy claro que seguirán trabajando porque su objetivo es directo; "Mejorar, a través de proyectos sociales, la vida de las personas".

Antonio Romero participa este viernes en Logroño en la convención anual de CECA en la que pondrán en común algunos de esos proyectos establecidos para compartir experiencias e ideas y seguir progresando en su objetivo. Proyectos siempre muy pegados al territorio y que tienen que ver, entre otros, con mejoras en el ámbito cultural, educativo, medioambiental, deportivo...

En definitiva, proyectos de interés general para la sociedad "que ayudan a mejorar nuestros respectivos territorios".

PROSPERIDAD, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El director general de CECA ha recordado que la Asociación de Entidades de Crédito y Fundaciones desempeña un papel fundamental "para el crecimiento de la economía de nuestro país y para la prosperidad y el desarrollo y la inclusión social".

Por eso ve fundamental compartir sinergias entre todas las fundaciones y debatir sobre las necesidades sociales y los desafíos que actualmente tiene planteados la sociedad española para seguir aportando conocimiento y proyectos.

Por eso, aprovecharán el encuentro de este viernes en la capital riojana para poner en común experiencias y explorar oportunidades de cooperación que les permita desarrollar al máximo la prosperidad de nuestro país.

Todo a través de conocer las necesidades que tenemos que, como ha indicado, "son enormes y muy amplias". Éstas van desde la asistencia social para atender a los colectivos más desfavorecidos, la protección del medioambiente, del patrimonio artístico, la promoción del emprendimiento, la atención a las personas mayores...

"Las necesidades son enormes y las entidades de CECA aportan, en primer lugar, un gran conocimiento del territorio y de esas necesidades y en segundo lugar una enorme vocación heredada de muchas décadas de historia de servicio al interés general".

"EL TERRITORIO"

Por su parte, el presidente de Fundación Caja Rioja, Pablo Arrieta, ha secundado las palabras del director general recordando que este encuentro permitirá poner en común proyectos de interés general para la sociedad.

Como destaca "somos todos fundaciones que estamos integradas en nuestros respectivos territorios porque nuestro 'leitmotiv' desde luego, es el territorio".

En este sentido, el presidente recuerda que el fin único es, en el caso de Fundación Caja Rioja, "mejorar la calidad de vida de los riojanos y mejorar el desarrollo de la región".

Entre los proyectos destacados a nivel regional, Arrieta ha indicado el puesto en marcha, junto al Gobierno de La Rioja y Fundación "la Caixa", del programa 'Biblioteca Nómada' con el fin de acercar la lectura a pequeñas localidades de La Rioja que no cuentan con una biblioteca. "Un proyecto que ha tenido una gran acogida porque ha estado presente en 10 municipios y que queremos seguir ampliando".

Pero también ha recordado otros programas más clásicos, como 'Aprender' a través del cual "tratamos de hacer una dinamización cultural de los pequeños núcleos rurales". Comenzó en 4 municipios y en el último año "hemos llegado a 14" y "nuestro ánimo es seguir creciendo. Nuestro objetivo, no sé si lo veremos, es que lleguemos a los 174 municipios riojanos", ha finalizado.

CONOCER DE CERCA LOS PROYECTOS

En el acto también ha estado presente el director del Comité Ejecutivo de Fundaciones CECA y presidente de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, quien destacado que gracias a estas convenciones "podemos conocer de cerca lo que cada una de las fundaciones está haciendo por su territorio".

En este sentido, Barbero explica que si algo caracteriza a las fundaciones es el conocimiento de las personas y el conocimiento del territorio, "esa capilaridad que siempre las cajas antes, y hoy las fundaciones, hemos tenido".

También ha agradecido la apuesta de Fundación Caja Rioja "por el territorio con proyectos que nos enriquecen a todos".

Ha destacado la necesidad de conocer "la situación general y las principales necesidades de la sociedad española para impulsar proyectos de colaboración que nos ayuden a todos. Todo eso lo trabajamos desde el paraguas CECA, que siempre ha sido una entidad que ha querido apostar para que este país se desarrolle".

Además en la convención de este viernes también se dará cuenta del resultado de algunos de los grupos de trabajo que están llevando a cabo entre las fundaciones "que permitirá optimizar esos proyectos y colaborar en muchos de los activos que tenemos cada uno de nosotros para compartirlos y llevarlos a nuestros espacios".