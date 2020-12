El CECOR recomienda evitar los desplazamientos "innecesarios" y el contacto personal en las fiestas

Durante la última semana, la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales en La Rioja han realizado 7.763 identificaciones

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación (CECOR), órgano que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las medidas contenidas en el Real Decreto 926/2020, así como del resto de normativa autonómica dictada para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV2, recomienda para estas semanas de fiesta "evitar los desplazamientos innecesarios y el contacto personal para contener el impacto del virus en la población".

Asimismo, el CECOR de nuevo anima a que, "de cara a los próximos días, se escalonen las compras navideñas en los comercios de La Rioja, sin esperar a realizarlas únicamente durante el fin de semana". De esta forma, se evitará una alta presencia de personas en los centros comerciales y en las zonas de tiendas de los municipios.

Durante la última semana, la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales en La Rioja han realizado 7.763 identificaciones. El mayor de los incumplimientos durante esta semana son los relacionados con la restricción de movilidad nocturna establecida entre las 23 horas y las 5 de la mañana, con 181 denuncias.

Por ello, el CECOR insiste en que durante estas fiestas se velará por el cumplimiento estricto del horario nocturno, que tal y como aprobó el Consejo de Gobierno, se mantiene hasta el 15 de enero, salvo la noche del 24 al 25 de diciembre y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, es decir, Nochebuena y Nochevieja, que se permite el retorno al lugar de residencia habitual hasta la 1,30 horas de la mañana.

Además, esta última semana, en La Rioja se han propuesto para sanción a un total de 123 personas por no usar mascarilla, -18 en el transporte, 16 en locales y 89 en otras situaciones-; por fumar sin guardar la distancia de seguridad, 19; por no respetar el máximo de 6 personas que pueden estar reunidas, 46; y por no respetar el confinamiento perimetral, 75.

En cuanto a los locales, se han efectuado 144 inspecciones, de las cuales han conllevado el cierre de 6 chamizos y se ha propuesto para sanción a 1 establecimiento por incumplir el aforo.

Por último, el CECOR señala que se velará también por el cumplimiento de los horarios establecidos en la hostelería, que tienen como objetivo controlar agrupaciones de personas en las celebraciones previas a los días festivos. De esta forma, del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, el horario de cierre de bares y cafeterías será a las 20,00 horas, salvo para servicios de comida a domicilio o recogida.