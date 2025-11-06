Un centenar de alumnos de FP participan en una jornada formativa con doce empresas del sector tecnológico de La Rioja

El director general de Formación Profesional, Daniel Marín, y el vicepresidente de AERTIC, José Luis Rincón, reciben a los alumnos que participan en la jornada formativa con empresas del sector tecnológico de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Formación Profesional, Daniel Marín, junto con el vicepresidente de la Agrupación de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación de La Rioja (AERTIC), José Luis del Rincón, ha dado la bienvenida a los alumnos que participan en una jornada que permitirá conectar el conocimiento de empresas tecnológicas con el alumnado riojano.

En concreto con los pertenecientes a los Grados de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) de los institutos Los Boscos, Jesuitas, Comercio y del Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia (CIPFPD).

La jornada, que se celebra en las instalaciones de La Bene, se divide en dos partes. Durante la primera, las empresas tecnológicas colaboradoras con la FP exponen a los alumnos sus proyectos, así como la posibilidad de que puedan continuar su formación en sus instalaciones.

Durante la segunda parte, el evento continúa en formato feria donde las empresas tienen su propio espacio y los estudiantes pueden acercarse a consultar, resolver dudas y ampliar toda la información que necesiten. Las empresas que participan en esta jornada son SDi Digital Group, Beta Web, HRLOG, UNIR, RIAM, Globant, JIG, ADR, Hiberus Osaba, Hiberus IT, TicandBot y SSHTEAM.