El Centro Comercial Berceo convoca el concurso escolar de redacción 'Gracis profe' para alumnos de Primaria y ESO

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, convoca el concurso de redacción "Gracias profe".

Una convocatoria que se realiza con motivo del Día de la Comunidad Educativa, que en La Rioja se conmemora este viernes 27 de febrero como una jornada no lectiva en reconocimiento al trabajo de profesorado, alumnado, familias y personal de administración y servicios.

La iniciativa está dirigida al alumnado de educación Primaria y Secundaria de los centros educativos de Logroño, que podrán participar presentando una redacción en la que expliquen la importancia o la influencia que haya tenido sobre ellos algún docente a lo largo de su etapa educativa.

En los textos, los estudiantes deberán reflejar qué han aprendido de ese profesor o profesora y de qué manera les ha ayudado a crecer y mejorar.

Para participar en el concurso, los interesados deberán recoger en el Punto de Información de Berceo el formato oficial en tamaño A4, disponible desde hoy miércoles 25 de febrero, y entregarlo allí de nuevo una vez completado, el viernes 27 de febrero de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas o el sábado 28 de febrero de 10 a 22 horas.

Todas las redacciones presentadas estarán expuestas en un mural de la galería comercial y a partir del lunes 2 de marzo se compartirán en los canales de redes sociales de Berceo para que los seguidores puedan votar al ganador de cada categoría hasta el jueves 5 de marzo.

El viernes 6 de marzo se anunciarán las tres redacciones más votadas, una por cada una de las tres categorías diferenciadas entre 1º, 2º y 3º de Primaria, 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria, y recibirán un cheque de 50 euros para gastar en cualquiera de los establecimientos de Berceo.

Con esta iniciativa el Centro Comercial Berceo muestra "su reconocimiento al trabajo de la comunidad educativa y refuerza su compromiso con la organización de actividades culturales y familiares dirigidas a toda la sociedad riojana".