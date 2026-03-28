El Centro Comercial Berceo se suma a la hora del planeta y presenta sus avances en sostenibilidad

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LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo continúa avanzando en su compromiso con el medio ambiente a través de la puesta en marcha de iniciativas orientadas a fomentar la sostenibilidad de los recursos, reducir las emisiones y optimizar la gestión de residuos, así como promover la sensibilización y concienciación social en este ámbito.

En este contexto, y como parte de su política empresarial, el centro se suma un año más a La Hora del Planeta, una acción global promovida por la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza). Este sábado 28 de marzo, Berceo apagará parte de su iluminación entre las 20,30 y las 21,30 horas en una acción simbólica que se integra dentro de su estrategia global de sostenibilidad.

Los criterios ambientales constituyen una prioridad en la toma de decisiones del centro comercial que, desde hace años, desarrolla políticas destinadas a reducir el consumo de recursos y materias primas como la energía eléctrica, el agua y el gas, así como a limitar la generación de residuos y emisiones con el objetivo de disminuir su huella de carbono. Estas medidas contribuyen no solo a minimizar el impacto ambiental sino también a mejorar la eficiencia, reducir riesgos y optimizar costes lo que favorece la creación de espacios cada vez más sostenibles.

Entre las actuaciones llevadas a cabo destaca la contratación de energía verde procedente de fuentes 100% renovables y sin emisiones de CO2, lo que ha permitido reducir el consumo de recursos naturales y alcanzar un ahorro energético equivalente al consumo anual de 234 hogares.

Gracias a estas políticas, Berceo ha logrado reducir más de un 35% el consumo eléctrico, cerca de un 0,7% el de agua y casi un 40% el consumo de gas natural. Asimismo, el centro ha llevado a cabo la sustitución integral de su iluminación por tecnología LED, tanto en la galería comercial como en las farolas del aparcamiento exterior de la zona de Media Markt, mejora que en 2025 se ha extendido también al aparcamiento subterráneo de la zona amarilla.

GESTIÓN DE RESIDUOS

En materia de gestión de residuos el centro ha reciclado más de 250 toneladas de papel y cartón lo que supone 22,4 toneladas más que el año anterior. Además, fruto de las acciones de sensibilización impulsadas se han reciclado 45 toneladas de plásticos procedentes de los locales comerciales y 68.386 envases depositados en los dos contenedores RECICLOS (fracción amarilla), gracias a la implicación y buen hacer de los visitantes del centro comercial.

Otra de las iniciativas más destacadas, que además supone un servicio para la ciudad de Logroño, es la creación a finales de 2023 de la mayor red de puntos de recarga para vehículos eléctricos de La Rioja con la instalación de 29 cargadores, un punto de recarga para patinetes eléctricos y, recientemente, un nuevo punto para bicicletas. Además, el centro ha continuado con la instalación de nidos de pájaros en distintas zonas para favorecer su reproducción.

En 2022 el Centro Comercial Berceo renovó el certificado internacional de sostenibilidad BREEAM* mejorando su calificación de "muy bueno" a "excelente", lo que avala el conjunto de medidas adoptadas para reforzar el carácter sostenible de sus instalaciones. Todas estas acciones se enmarcan en el proyecto ESG de Berceo con diferentes ejes destinados a contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.