El Centro de Emergencias recomienda suspender los espectáculos pirotécnicos ante el riesgo "extremo" de incendios

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

En un puente en el que confluyen las fiestas en distintos municipios y una ola de calor que se está alargando, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha recomendado suspender los espectáculos pirotécnicos ante el riesgo "extremo" de incendios.

En nota de prensa, ha recordado que La Rioja está en riesgo extremo de incendios forestales y hay aviso especial por ola de calor y avisos naranja y amarillo de la AEMET hasta el día 17 de agosto por elevadas temperaturas.

Por eso, ha recomendado "extremar las medidas de seguridad en el uso y manejo (incluida su distribución y venta) de fuegos artificiales" en estos días, "valorando en cada caso la posibilidad de su suspensión, si las condiciones climatológicas y de riesgo de propagación de incendios en distintas zonas del territorio así lo aconsejan".

El CENEM recomienda, asimismo, "limitar la autorización de espectáculos pirotécnicos en periodos declarados de alto o extremo riesgo de incendio forestal, de conformidad con los índices de peligrosidad meteorológica y las directrices de la AEMET".

Del mismo modo, el Centro Nacional recomienda "coordinar las decisiones con ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de extinción y autoridades de medio ambiente, garantizando que la evaluación de riesgo sea parte del procedimiento de autorización" e "impulsar campañas de concienciación ciudadana, informando de las restricciones, los riesgos asociados y las sanciones en caso de incumplimiento".

El riesgo de incendios forestales es extremo prácticamente en la totalidad de La Rioja y este fin de semana se celebran fiestas en diversas poblaciones de la Comunidad.

Se suma que hay un aviso especial por ola de calor y La Rioja se mantiene hasta el domingo 17 de agosto en aviso naranja por elevadas temperaturas, en la Ribera del Ebro riojana, y amarillo en la Ibérica, según la AEMET, por lo que conviene extremar las precauciones.

En España, la autorización de fuegos artificiales en fiestas patronales no depende solo de una autoridad, sino de los niveles administrativos y técnicos habituales, porque se combinan cuestiones de seguridad ciudadana, protección civil y normativa de explosivos.

Los aspectos administrativos relacionados con las actividades con fuegos artificiales se recogen en la Instrucción Técnica Complementaria número 8 del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Según esta instrucción, los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC (contenido neto explosivo) sea superior a 10 kilogramos e inferior o igual a 100 kilogramos solo podrán efectuarse previa notificación a la Delegación del Gobierno por parte de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días. La administración podrá denegar de manera expresa el espectáculo si no se cumplen los requisitos establecidos en esta ITC para cada tipo de espectáculo.

No obstante, se recuerda que puede ser necesaria la autorización de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja en base a la normativa de prevención de incendios forestales.

Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea superior a 100 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización expresa de la Delegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda, a cuyo efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la solicitud correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su celebración.

Por parte de esta Delegación del Gobierno también se generaliza a la ciudadanía la recomendación de no utilizar artículos pirotécnicos básicos (petardos, bengalas, etcétera) durante este fin de semana de riesgo extremo de incendios, colaborando así, individualmente, con el esfuerzo de las administraciones públicas en la prevención y lucha contra los incendios este verano.