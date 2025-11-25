El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acoge la exposición 'Órgano, olvidado rey musical'

Foto de familia de los organizadores junto con la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez, y un ángulo de la exposición - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo presenta la exposición 'Órgano, olvidado rey musical', una muestra que se acompaña de la venta de productos del Monasterio Nuestra Señora de Vico. Se trata de una exposición organizada por las parroquias de Arnedo, el organista y maestro organero Norbert Itrich y el Monasterio de Nuestra Señora de Vico. Podrá visitarse hasta el 5 de diciembre, de lunes a sábado de 18,00 a 21,00 horas.

La exposición pretende rendir un "homenaje sencillo y sincero a la música y a los músicos arnedanos de todas las épocas", han explicado sus organizadores durante la presentación que ha tenido lugar esta mañana.

La muestra reconoce la labor de los organistas que hicieron sonar los órganos de las tres iglesias de la localidad, así como la trayectoria de aquellos músicos nacidos y formados en Arnedo que difundieron el nombre de la localidad más allá de sus fronteras. Entre las piezas expuestas, el público puede contemplar el violín de Celso Díaz, el corno inglés de Ángel Beriaín y una selección de partituras originales de ambos, además de obras del también arnedano Agustín Ruiz. Todos estos materiales han sido ofrecidos como regalo a la Virgen de Vico.

Los responsables de la exposición han explicado que las personas que la visiten podrán conocer el instrumento del órgano, que en esta muestra "quiere servir como una introducción del rey de los instrumentos, como así fue nombrado por el mismísimo Mozart". Descubrirán, además, el funcionamiento y su historia. Asimismo, han explicado que con esta exposición presentan "el proyecto de la construcción de los dos nuevos órganos en el monasterio de Vico, que actualmente uno de ellos ya funciona".

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS MONJAS DE VICO

La exposición de productos elaborados por las monjas de Vico puede verse también en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo hasta el día 5 de diciembre. El horario de visita es de lunes a sábado, excepto festivos, de 18,00 a 21,00 horas.

La muestra está formada por dulces (turrones, polvorones, mazapanes, pastas te té, erizos de chocolate). También se muestran cremas realizadas con hierbas artesanales, artículos de porcelana y velas.

La Comunidad de monjas que actualmente habita el monasterio pertenece a la Orden Cisterciense, fundada a finales del S. XI. Esta Comunidad posee un origen casi tan antiguo como la orden, ya que fue fundada probablemente en el S. XII en la villa de Olmedo (Valladolid), donde ha residido hasta mediados del presente siglo. Posteriormente vivió unos años en Ampudia (Palencia) y llegó finalmente a Vico en 1977.

La vida de las monjas cistercienses es esencialmente contemplativa. No ejercen un trabajo apostólico externo; a través de la oración, el trabajo manual, el silencio y la austeridad de vida.