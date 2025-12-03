CERMI pide a las instituciones que se "tenga en cuenta" a las personas con discapacidad

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, participa en el acto institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del CERMI, Javier Muñoz, en el marco del acto institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, ha pedido que se "tenga en cuenta" a estas personas y "se adopten medidas" para que mejore su calidad de vida "del día a día".

El Parlamento de La Rioja ha acogido un acto al que han acudido representantes e integrantes de las diecisiete asociaciones que forman la familia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en La Rioja.

Un día en el que han participado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; además de la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago; representantes de los distintos grupos parlamentarios; y representantes locales con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, a la cabeza.

Muñoz ha querido "reivindicar" que se siga "trabajando con el Gobierno de La Rioja y el Parlamento de La Rioja en mejorar la vida de las personas con discapacidad" a las que representa el CERMI.

Ha excusado la ausencia de Manoli Muro, presidenta de la entidad, que como vicepresidenta del CERMI estatal y miembro del Real Patronato de la Discapacidad se encuentra en Salamanca en el acto en el que, también, está presente la Reina Doña Letizia.

Capellán, en su intervención, ha subrayado: "Sin dimensión social no hay Europa, ni España, ni La Rioja, por lo menos La Rioja que queremos y en la que creemos".

"En La Rioja somos una comunidad ejemplar, que aspira a trabajar todos juntos, entidades del tercer sector, administraciones públicas y empresas, para construir esa Rioja plenamente inclusiva que queremos y seguir avanzando", ha dicho.

La presidenta del Parlamento ha resaltado: "Este 3 de diciembre no sólo nos reunimos sino que llenamos este hemiciclo regional para reafirmar el compromiso de la Rioja con la inclusión, con la autonomía y con la dignidad de las personas con discapacidad".

MANIFIESTO DISCAPACIDAD

El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres han hecho público su manifiesto con motivo de este día, que se celebra en esta ocasión bajo el lema '40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa'. Alejandro García, de ASPRODEMA, y Pedro Antonio García, de La Rioja sin Barreras, han sido los encargados de leer el manifiesto.

Entre las principales demandas, el movimiento CERMI llama a una defensa activa de los derechos para mantener y ampliar las conquistas sociales, e insta a la UE a ejercer el liderazgo global que le corresponde integrando la Convención en toda su legislación y políticas públicas.

En este sentido, exige la aprobación inmediata de la Directiva Horizontal de No Discriminación para garantizar una protección jurídica sólida contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida.

El manifiesto reclama también asegurar la accesibilidad universal como condición previa para el ejercicio y disfrute del resto de derechos, la eliminación de barreras físicas, de transporte, información, comunicación, cognitivas, actitudinales y psicosociales.

Del mismo modo, sitúa el derecho a la vivienda digna, accesible y asequible en el centro de la agenda política y presupuestaria de la UE, con programas de alquiler accesible y ayudas para la rehabilitación y adaptación de viviendas que permitan la vida independiente y la participación comunitaria de las personas con discapacidad.

El manifiesto subraya la necesidad de que las políticas públicas europeas tengan en cuenta las formas agravadas de discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente en violencia, explotación y abuso, y propone la designación de un Año Europeo de las Mujeres y Niñas con Discapacidad.