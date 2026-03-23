Charla y feria de libros en la primera edición de la 'Feria Nómada Rural' en Nalda el 11 y 12 de abril

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta, presentan la primera edición de la ‘Feria Nómada Rural' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta; y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, han presentado hoy, día 23, la primera edición de la 'Feria Nómada Rural. Libros en el Territorio', por la Biblioteca Nómada en la Plaza de la Tela de Nalda para los días 11 y 12 de abril.

El objetivo de esta iniciativa es abordar el papel transformador de la lectura y la función de las bibliotecas a través de mesas redondas, conversaciones, presentaciones y una feria de editoriales. Los participantes en esta novedosa convocatoria son, entre otros, Ignacio Elguero, Lorenzo Soto, Fran Alonso, Jaume Centelles y Chus Rojo.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha subrayado que esta iniciativa se enmarca en el impulso de la Biblioteca Nómada, "uno de los proyectos que más satisfacción está generando", y ha destacado su crecimiento en el territorio alcanzado ya los 16 municipios riojanos, con el servicio de préstamos, y hasta los 32 a través de las actividades complementarias que propone el programa.

En este sentido, ha incidido en que La Rioja mantiene "un compromiso serio con la literatura y con acercar la palabra escrita a todos los municipios", y ha explicado que esta feria supone "un paso más" al convertir la lectura, tradicionalmente íntima, en "un espacio de encuentro público entre autores y lectores, que enriquece la experiencia literaria".

Por su parte, el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha señalado que la feria se concibe como "una fiesta de la lectura" que aborda "el papel transformador de los libros y la función de las bibliotecas" a través de un programa diverso. Además, ha remarcado que esta iniciativa responde al objetivo de la Biblioteca Nómada de "garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios y a la cultura a todas las personas, vivan donde vivan".

Por su parte, la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta, ha valorado la elección del municipio como sede de esta primera edición, destacando que "los libros viajen hasta aquí es un reconocimiento de que nuestros pueblos están muy vivos y tienen una sólida base cultural". Asimismo, ha afirmado que la feria contribuirá a situar a Nalda "en el mapa cultural de La Rioja" y ha añadido que la cita será también "un motor económico para la hostelería y el comercio local". En este sentido, ha concluido que "un pueblo que lee es un pueblo con futuro".

La feria comenzará el sábado a las 10 horas en la Sala García Fajer del Ayuntamiento de Nalda con el diálogo 'El poder transformador de la lectura', entre Ignacio Elguero, escritor, periodista y director de iniciativas culturales en RTVE, y Miguel Ángel Muro, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad de La Rioja en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

A las 17,30 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Comunidades lectoras: el papel social del bibliotecario hoy' con Josu Rodríguez Ortega, director de la Biblioteca de La Rioja; Esther Felipe, directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño; Fernando Juárez, bibliotecario municipal de Muskiz; y Lorenzo Soto, responsable de contenidos y coordinación de la web de recomendación de lecturas Canal Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Esta mesa estará moderada por Nuria del Río Pozo, directora de la biblioteca municipal de Arnedo.

Ya el domingo, a partir de las 11 horas, se ha programado la mesa redonda 'Bibliotecas vivas: espacios de lectura y convivencia' con Fran Alonso, escritor, editor y periodista que ha publicado más de 30 libros, entre ellos 'La rebelión de la lectura', y es miembro fundador de la Asociación 'Espazo Lectura'; Jaume Centelles, promotor del 'Espai Llamps i Centelles, observatorio de literatura infantil y juvenil; y Juan Cruz Groisman, coordinador de la Biblioteca Popular de Santurde de Rioja. Será moderada por Diego M. Continente, director de Amadeus Aula Creativa.

Para continuar la jornada tendrá lugar, a las 12,30 horas, la presentación y lectura en voz alta del libro 'La Rebelión de la lectura' por parte de su autor, Fran Alonso, y la ilustradora Chus Rojo. A continuación, y para finalizar, habrá un taller de construcción de casa con libros en la Plaza de la Tela.

La 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio' contará también con la presencia de editoriales y librerías. En total, serán diez: Librería Veo Veo, Instituto de Estudios Riojanos, Editorial Pepitas de Calabaza, Editorial Fulgencio Pimentel, Editorial Siníndice, Literaria Kalea, Editorial Tinta Mala, Editorial Pluma y Pixel, y la Asociación Riojana de Escritores (ARE). El horario será de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas el sábado, y en horario de mañana el domingo.