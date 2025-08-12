La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos ante los avisos por lluvias intensas

Archivo - río Iregua (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante los avisos amarillos de la AEMET por posibilidad de lluvia intensa y tormentas, la CHE recuerda que las lluvias muy intensas pueden provocar crecidas súbitas en cauces menores y barrancos.

Se podrían producir en casi toda la Cuenca del Ebro durante la jornada de hoy 12 de agosto. Piden desde la CHE "estar atentos a los pronósticos de AEMET, del SAIH Ebro y siempre seguir las recomendaciones de Protección Civil".

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es .

En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.