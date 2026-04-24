La CHE incrementa su vigilancia en barrancos y cauces riojanos ante la previsión de tormentas y lluvias intensas

Archivo - Trabajos de la CHE en el río Ebro - CHE - Archivo

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia en los barrancos y cauces menores riojanos ante la previsión meteorológica adversa que se espera para las próximas horas en nuestra ccaa.

Según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA, realizan esta viligancia ante el riesgo amarillo por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 15 l/m2 en 1 hora) en la Cordillera Cantábrica oriental y en la Cordillera Ibérica occidental y central.

La CHE recuerda también la posibilidad de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores de la cuenca alta del Ebro de Cantabria y de Burgos y en el Sistema Ibérico riojano y castellanoleonés en la cuenca del Ebro, principalmente en aquellas áreas donde descarguen los chubascos más intensos.

Este aviso afecta a las CCAAs de Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria) y La Rioja durante la tarde de la jornada de hoy viernes 24/04.

Se recomienda hacer seguimiento de las precipitaciones y de los datos hidrometeorológicos en los canales de comunicación de AEMet y SAIHEbro (www.saihebro.com).