Una ciclista de 29 años evacuada al San Pedro tras ser arrollada en Avenida de Colón de Logroño

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Una ciclista de 29 años ha sido evacuada al Hospital San Pedro tras ser arrollada por un turismo, a las 16,28 horas en Avenida de Colón de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.
Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.