El ciclo 'Cine en plazas' de Calahorra comienza este martes con la proyección de 'Cómo entrenar a tu dragón'

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza Juan Apiñani de Calahorra acogerá la primera proyección del ciclo gratuito 'Cine en plazas' este martes, 7 de julio, a las 22,00 horas. El film elegido es 'Cómo entrenar a tu dragón', que combina varios géneros como aventura, fantasía, acción y comedia.

El Ayuntamiento de Calahorra ha programado el visionado de 4 películas para amenizar las noches de los martes del mes de julio y disfrutar del séptimo arte al aire libre en familia y con amigos.

El 14 de julio se proyectará 'Padre no hay más que uno' en la plaza Maestro Arroyo y el 21 de julio en la plaza Portillo de la Rosa se verá 'Wonka'.

La película 'Voy a pasármelo bien' cerrará 'Cine en plazas' el 28 de julio en la plaza 1ª Travesía de Paletillas.

Con este ciclo, el Ayuntamiento de Calahorra continúa ampliando la oferta cultural y ocio para el verano, llevando el cine a diferentes zonas de la ciudad y fomentando espacios de convivencia y de diversión para vecinos y visitantes.