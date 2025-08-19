LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de cine en versión original del Teatro Bretón arranca este miércoles con la película 'Ghostlight'. El ciclo se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre e incluye ocho obras, premiadas en diferentes festivales.

La estadounidense 'Ghostlight', de Kelly ÓSullivan y Alex Thompson, se proyectará este miércoles, 20 de agosto, a las 20,00 horas. Cuenta la historia de Dan, un peón de la construcción, de mediana edad, afligido por una tragedia familiar. Alejado de su abnegada esposa y su talentosa aunque problemática hija, Dan encuentra consuelo y comunidad en una compañía amateur de actores inadaptados.

La película ha sido reconocida a la Mejor Dirección y Mejor Interpretación en el Seattle International Film Festival 2024 y también ha participado en el Festival de Málaga 2025: Sección Mosaico, Panorama Internacional.

El jueves 21 de agosto, a las 20,00 horas, será el turno de la china 'A la deriva', de Jia Zhangke, una epopeya amorosa que atraviesa varias décadas en un país cambiante y en constante ebullición.

La obra estuvo en Cannes 2024 (Nominada a la Palma de Oro como Mejor película) y en la sección oficial SEMINCI.

El ciclo de cine en VO continuará el domingo 24 de agosto, a las 20,00 horas, con 'Bagger Drama', de Piet Baumgartner. Esta película suiza narra cómo una familia entra en shock tras la muerte de una hija y descubre las dificultades que tiene para hablar de sentimientos, amor o intimidad. La obra sorprende por su guion y su gran fuerza visual y ha girado por festivales como el de San Sebastián o el Max Ophüls, con diversos reconocimientos.

El lunes 25 de agosto, a las 20,00 horas, llegará 'La viajera', de Hong Sangsoo (VOSE en coreano, inglés y francés). Cuenta con Isabelle Huppert en el papel de Iris, una viajera misteriosa que vagabundea por las afueras de Seúl. La película coreana, Oso de Plata y Gran Premio del Jurado en el 74 Festival Internacional de Berlín, fue nominada a Premio del Público en el Festival de San Sebastián 2024.

El miércoles 27 de agosto, a las 20,00 horas, será el turno de 'La historia de Souleymane', de Boris Lojkine. Ganadora de cuatro premios César en 2025 y distinguida con el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, la película se adentra en la vida de Souleymane, un joven rider sin papeles que pedalea por las calles de un París asfixiante para repartir comidas. En dos días tiene que pasar la entrevista de solicitud de asilo, pero no está preparado.

El jueves 28 de agosto, a las 20,00 horas, se proyectará 'Una noche sin saber nada', de Payal Kapadia. Esta coproducción franco-india (VOSE en bengalí e hindi), nos sumerge en los miedos, deseos y recuerdos de una juventud en rebeldía, ansiosa de libertad.

El domingo 31 de agosto, a las 20,00 horas, llegará al Teatro Bretón 'La chica de la aguja', de Magnus von Horn. Karoline lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la i Guerra Mundial. Despedida, abandonada en la calle y embarazada, conoce a Dagmar, una carismática mujer que dirige una agencia de adopción clandestina. La cinta fue galardonada en los Premios del Cine Europeo 2024 (Mejor música y Mejor diseño de producción) y en el Festival de Sevilla 2024 (Mejor actriz, Dirección, Fotografía y Dirección Artística).

Y el lunes 1 de septiembre, a las 20,00 horas, el ciclo se despedirá con 'Blue Sun Palace', de Constance Tsang (VOSE en inglés y chino mandarín). Amy y Didi son dos inmigrantes chinas en el barrio de Queens (Nueva York), trabajadoras en un salón de masajes y unidas por un sentimiento de desarraigo. La obra estadounidense ha sido premiada en el Festival de Cannes y ha formado parte de la Sección Oficial de la SEMINCI.

ENTRADAS

Las entradas para cada una de las películas de este ciclo de cine en versión original cuestan 5,50 euros, si bien existen abonos con importantes descuentos (45% al adquirir una localidad para cada una de las ocho películas del ciclo, 30% al adquirir cinco localidades de proyecciones distintas).

Las entradas pueden adquirirse en taquilla en el horario habitual (de 11 a 14,00 horas de lunes a sábado, de 12 a 14,00 horas los domingos y festivos que haya función, y además desde dos horas antes del inicio de cada función). También en el teléfono 941207231, en los mismos días y horarios, y a través de Internet de forma ininterrumpida (teatrobreton.org).