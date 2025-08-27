El ciclo de cine en versión original del Teatro Bretón continúa esta semana con la película 'La historia de Souleymane'

LOGROÑO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de cine en versión original del Teatro Bretón continúa mañana miércoles con la película 'La historia de Souleymane'. El ciclo se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre e incluye ocho obras, premiadas en diferentes festivales.

La película 'La historia de Souleymane', de Boris Lojkine, se proyecta mañana miércoles 27 de agosto, a las 20 horas, dentro del ciclo de cine en V.O. del Teatro Bretón.

Ganadora de cuatro premios César en 2025 y distinguida con el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, la película se adentra en la vida de Souleymane, un joven rider sin papeles que pedalea por las calles de un París asfixiante para repartir comidas. En dos días tiene que pasar la entrevista de solicitud de asilo, pero no está preparado.

El jueves 28 de agosto, a las 20 horas, se proyectará 'Una noche sin saber nada', de Payal Kapadia. Esta coproducción franco-india (VOSE en bengalí e hindi), nos sumerge en los miedos, deseos y recuerdos de una juventud en rebeldía, ansiosa de libertad.

El domingo 31 de agosto, a las 20 horas, llegará al Teatro Bretón 'La chica de la aguja', de Magnus von Horn. Karoline lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la i Guerra Mundial. Despedida, abandonada en la calle y embarazada, conoce a Dagmar, una carismática mujer que dirige una agencia de adopción clandestina. La cinta fue galardonada en los Premios del Cine Europeo 2024 (Mejor música y Mejor diseño de producción) y en el Festival de Sevilla 2024 (Mejor actriz, Dirección, Fotografía y Dirección Artística).

Y el lunes 1 de septiembre, a las 20 horas, el ciclo se despedirá con 'Blue Sun Palace', de Constance Tsang (VOSE en inglés y chino mandarín). Amy y Didi son dos inmigrantes chinas en el barrio de Queens (Nueva York), trabajadoras en un salón de masajes y unidas por un sentimiento de desarraigo. La obra estadounidense ha sido premiada en el Festival de Cannes y ha formado parte de la Sección Oficial de la SEMINCI.

Las entradas para cada una de las películas de este ciclo de cine en versión original cuestan 5,50 euros, si bien existen abonos con importantes descuentos (45% al adquirir una localidad para cada una de las ocho películas del ciclo, 30% al adquirir cinco localidades de proyecciones distintas).

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla en el horario habitual (de 11 a 14 horas de lunes a sábado, de 12 a 14 horas los domingos y Festivos que haya función, y además desde dos horas antes del inicio de cada función). También en el teléfono 941207231, en los mismos días y horarios, y a través de internet de forma ininterrumpida (teatrobreton.org)