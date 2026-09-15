Cinco películas, entre ellas 'Amarga Navidad', en 'Cine oro' los jueves de octubre para mayores de 65 años

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, presenta 'Cine oro' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Rondallas', 'Calle Málaga', 'Amarga Navidad', 'Nouvelle Vague' y 'Un mundo frágil y maravilloso', componen la programación del ciclo, denominado 'Cine oro', que dirigido a personas mayores de 65 años, al precio de un euro, se proyectarán los jueves de octubre -comenzando el 1-, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo.

Una iniciativa de la que ha informado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, que ha indicado que las localidades se pueden adquirir, a partir de este miércoles, a través de www.entradas.com, y en las taquillas de la Gonzalo de Berceo.

"Vamos a llenar de cine, vamos a llenar de cultura esta sala durante el mes de octubre", ha señalado, para indicar que se comienza el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. Se trata de "acercar la cultura, el cine en concreto, a nuestros mayores, en un lugar céntrico y accesible para ellos".

En este punto, ha señalado que "hemos dado una vuelta de tuerca más a la iniciativa del Ministerio de Cultura de cine senior, que permite por dos euros acudir al cine los martes a las personas mayores, poniendo las localidades a un euro". Las personas que "necesiten ser acompañadas por hijos o por personas de menor edad puedan acceder a la sala sin ningún problema", ha aclarado.

Ha puesto en valor, que la primera edición, que se desarrolló en abril "llenó todos los días las sesiones", de ahí que se vaya a tener lugar la segunda, con idea de hacer "al menos tres o cuatro al año".

Las sesiones se inician el 1 de octubre con 'Rondallas', para el 8 de octubre proyectar 'Calle Málaga', siendo el 15, el día de proyección de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar, para cerrar el ciclo, el 22 de octubre con 'Nouvelle Vague' y, el 29 con 'Un mundo frágil y maravilloso'. Éstas dos últimas estarán dobladas al castellano.