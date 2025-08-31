La cineasta Pilar Palomero visita esta semana Logroño con un foco a sus tres largometrajes

Archivo - La directora Pilar Palomero posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Dentro de la residencia de cine 'Un Venero Filmado'

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Pilar Palomero, una de las voces más reconocidas y premiadas del cine español contemporáneo, visitará Logroño del 4 al 6 de septiembre para presentar un foco dedicado a sus tres largometrajes: 'Las niñas' (2020), 'La maternal' (2022) y 'Los destellos' (2024).

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Gonzalo de Berceo a las 19,30 horas, con entrada simbólica de 2,50 euros, e irán acompañadas de encuentros con la directora. Así, el jueves 4 será el turno de 'Las niñas'; el viernes 5, de 'La maternal'; y el sábado 6 será el turno de 'Los destellos'.

Esta programación forma parte de la primera edición de la residencia de creación cinematográfica 'Un Venero Filmado', un nuevo espacio cultural que se celebrará en La Rioja del 1 al 6 de septiembre de 2025.

La residencia reunirá a seis cineastas en fase de desarrollo y escritura de proyectos, que trabajarán junto a un equipo de tutores y tutoras de referencia en el panorama audiovisual: además de Palomero, el resto del equipo está compuesto por los cineastas Patricia Andrés, Marina Maesso, Óscar Vincentelli y Fernando Vílchez.

En esta primera convocatoria pública se recibieron una veintena de propuestas, de las cuales se seleccionaron 'Las nanas', de Clara Aguilar; 'Cielo empedrado', de Raquel López del Castillo; 'Todos esperan a que venga algo y les lleve', de Emilio Rebollo Germán; 'Vacío', de Arantza Moreno Fernández; 'Disección de una ausencia', de Manuel Matamala Quiñones; y 'Lo que calla la inocencia', de Mónica Arango Rincón.

Durante una semana, los residentes convivirán en diferentes espacios de Logroño y de la región, con actividades que combinan talleres de guion y dirección, proyecciones abiertas al público y encuentros multidisciplinares. Entre ellos destaca una jornada de trabajo en el Museo Würth La Rioja, inspirada en su actual exposición Horizonte. El poder del agua.

"Un Venero Filmado nace con la vocación de convertir La Rioja en un lugar de encuentro para nuevas voces del cine, generando vínculos con el territorio y sus comunidades. Queremos que los proyectos crezcan aquí, en diálogo con el arte, la naturaleza y la memoria colectiva", explican sus organizadores.

La visita de Pilar Palomero es uno de los momentos centrales de esta primera edición, ofreciendo al público riojano la oportunidad de revisitar una obra que ha marcado el cine español reciente: 'Las niñas', ganadora de cuatro Premios Goya incluyendo Mejor Película y Dirección Novel; 'La maternal', premiada en el Festival de San Sebastián (Mejor actriz protagonista: Carla Quílez) y en los Premios Gaudí; y 'Los destellos', su tercer largometraje, nominado a los Premios Goya 2025.