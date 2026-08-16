Cines de Logroño y Calahorra proyectan la ópera 'Andrea Chénier'

Andrea Chénier - VERSIÓN DIGITAL

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andrea Chénier, una ópera "colosal que nos sumerge en las aguas del Festival de Bregenz", se proyectará el jueves, 20 de agosto, en cines de Logroño (Cines 7 Infantes) y Calahorra (Cines Arcca).

Una cabeza gigante de 24 metros de altura, inspirada en el cuadro de Jacques-Louis David, La muerte de Marat, sumergida en las aguas del austríaco lago Constanza constituye el "espectacular" escenario de esta "impactante" versión de la ópera Andrea Chénier.

La producción, que se desarrolla sobre una estructura colosal flotante en el Festival de Bregenz, se podrá disfrutar el jueves, 20 de agosto, en 2 localidades de La Rioja. En cines de Logroño (Cines 7 Infantes) y Calahorra (Cines Arcca). También se proyectará en más de 50 salas de España.

Esta versión, dirigida escénicamente por Keith Warner, "es recordada como una de las interpretaciones visualmente más potentes del verismo italiano", ha trasladado Versión Digital.

Se trata del cuarto título del festival óh!pera Summer, una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras "imprescindibles" del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre "más imponentes del mundo2.

La representación cuenta con un reparto de "gran atractivo vocal" formado por el tenor mexicano especializado en el repertorio italiano, Héctor Sandoval, como Andrea Chénier, uno de los papeles "más exigentes" del verismo.

Junto a él, la soprano italiana, Norma Fantini, en el papel de Maddalena di Coigny; el barítono estadounidense Scott Hendricks, interpretando a Carlo Gérard; la mezzosoprano de Curaçao, Tania Kross, como Bersi; y la cantante británica Rosalind Plowright, en el papel de la Condesa de Coigny y Madelon.

La trama se sitúa en el París del Terror. El poeta Andrea Chénier se enfrenta a un doble destino: su amor apasionado por la aristócrata Maddalena de Coigny y la persecución política liderada por Gérard, un antiguo sirviente convertido en figura clave de la Revolución Francesa.

"Una experiencia en la que la arquitectura escénica y el drama lírico convergen para redefinir el concepto de espectáculo total", ha resaltado.

La escenografía, diseñada por David Fielding, es protagonista del espectáculo: una de las propuestas visuales "más impresionantes vistas en la ópera al aire libre durante las últimas décadas".

Escaleras que surgen del ojo de la monumental cabeza de Jean- Paul Marat, un enorme libro abierto y plataformas móviles integradas en el agua evocan el clima convulso de la Revolución Francesa, contribuyendo además a la sensación de grandiosidad que exige la ópera de Umberto Giordano.

Jean- Paul Marat fue "un controvertido revolucionario que acabó asesinado en su bañera", ha señalado.

En la ópera de Bregenz, la presidencia del político convertido en escultura gigante emergiendo del agua es una metáfora visual para el espectador ya que Marat es el antagonismo del protagonista, Andrea Chénier, poeta crítico con la violencia y el radicalismo que acabó víctima de la revolución francesa.