Publicado 12/05/2019 19:44:59 CET

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos exige al Ayuntamiento de Haro "que paralice la licitación en abierto de la banda de música" y critica que "una corporación saliente comprometa un gasto de más de 450.000 euros para cuatro años".

Desde Ciudadanos en Haro se exige al equipo de gobierno local "que paralice y retire la contratación, mediante procedimiento abierto, de la prestación de los servicios de la banda de música de Haro".

Esta crítica se produce después de que el expediente de contratación de esta entidad municipal jarrera fuese aprobado, recientemente, vía decreto de Alcaldía. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Haro, Fernando Castillo, lamenta que "un equipo que va a salir del Ayuntamiento en unos días comprometa un gasto de más de 450.000 euros para cuatro años".

Ciudadanos también critica que este procedimiento se licite a través de un contrato. Como recuerda Castillo, "la Banda de Música es una asociación cultural, no una empresa, y ese tipo de contratos se firman con empresas, no entendemos que se aplique a una entidad de ese tipo. Lo lógico sería a través de un convenio o subvenciones". Además, se denuncia que, al tratarse de un procedimiento abierto, "podrán presentarse bandas de música de cualquier lugar, no deberán estar en Haro. Podría darse el caso de que el contrato se lo lleve una banda de otra localidad".

Por último, Ciudadanos lamenta que en Haro existen dos asociaciones similares -Agrupación Banda de Música, Asociación Banda de Música de Haro-, y, con esta contratación, "una, o las dos, están condenadas a desaparecer. Creemos que habría que apoyar a ambas", asegura Castillo.

Por todo ello, desde Ciudadanos en Haro "solicitamos a la alcaldesa que paralice la firma de este contrato y que decida la nueva corporación".