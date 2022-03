Ciudadanos pide que no se deje "en el olvido" a la Asociación de Amigos del Plus Ultra

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos Belinda León ha pedido hoy que no se deje "en el olvido" a la Asociación de Amigos del Plus Ultra, que ofrece cursos no reglados desde el año 1988.

Nacida en el seno del Colegio Plus Ultra (aunque independiente de éste) la asociación, ha explicado León tras mantener un encuentro con su junta directiva en el Parlamento de La Rioja "de cara al curso que viene, 2022-23, necesita espacios y no tiene compromisos firmes para una planificación correcta".

Ha valorado que "han llegado a tener 1.400 asociados de distintas edades" y ha considerado que "una asociación con tanta trayectoria se debe mantener en el tiempo y no dejar en el olvido por el hecho de que existan nuevos proyectos".

Así, ha pedido al Gobierno de La Rioja que "no les dejen en el olvido y se comprometan con ellos a darles espacio".

La presidenta de la Asociación de Amigos del Plus Ultra, Elvira Mendoza, ha explicado que la asociación no tiene espacios propios y, ahora, se han "asustado de que el Mercado de San Blas va a hacer reforma en su segunda planta" y la estaban utilizando.

La entidad también desarrollaba actividades en el IES Sagasta, pero con la pandemia este pasado curso no se han podido dar.

Ha explicado cómo, a diferencia del Colegio Plus Ultra, que tiene ubicación propia y ahora se traslada al antiguo CEIP San Francisco, la Asociación de Amigos del Plus Ultra imparte cursos sin titulación.

Ahora mismo, la asociación tienen en marcha alrededor de 120 cursos y cuenta con unos setecientos matriculados, pero como cada persona, por matricularse, puede hacer varios cursos hay unas 968 haciendo actividades.

Entre los cursos se encuentra el de Conocer La Rioja, idiomas, bailes, costura, artes y manualidades, almazuelas, dieño y pintura, actualización de muebles, o viajes.