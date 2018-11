Ciudadanos ve "desafortunada" la propuesta del PSOE pero le aventura escaso recorrido

Publicado 12/11/2018 13:40:17 CET

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha visto hoy "desafortunada" la propuesta socialista de introducir, vía enmienda, el Euskera como parte del acervo cultural de La Rioja en el Estatuto de Autonomía pero le ha aventurado escaso recorrido.

Ubis, en una rueda de prensa sobre otro asunto, y preguntado por los periodistas, ha reconocido el "hecho histórico" de que en San Millán de la Cogolla aparecieran las primeras palabras escritas en Euskera; algo, ha creído, que "tiene un valor histórico y turístico" pero que no "equipara" esta lengua en La Rioja con el castellano.

Frente al valor de "tener esa referencia histórica" ha añadido que "no ha habido un desarrollo posterior del Euskera en La Rioja", por lo que "hacer un símil entre ambas lenguas no tienen mucho sentido" y, por tanto, ha creído que "no podemos decir que forme parte de nuestro acervo cultural".

Ha puesto el acento en un artículo de las enmiendas socialistas que habla de las competencias de la comunidad y, en materia de investigación, equipara a ambas lenguas, lo cual, a su juicio, "puede ser una puerta abierta a los nacionalismos".

Así, decir que en La Rioja "se puede subvencionar al nacionalismo mediante esta iniciativa lingüística es desafortunado y ya se ha vivido el ejemplo latente en Navarra".

A su juicio, "tendrá que ser el PSOE el que se explique" y, desde Ciudadanos, se votará en contra lo que dejará a estas enmiendas "sin recorrido".

En este sentido, además, ha considerado la necesidad de aprobar ya la reforma exprés del Estatuto y dejar a un lado estas y otras enmiendas porque "lo que no se ha hecho en tres años no se va a hacer ahora corriendo".

Ha avanzado que la reforma podría llevarse al pleno del Parlamento en el próximo mes de diciembre.