El CJCC presenta una nueva salida de 'Jóvenes en Ruta' al Pico de la Mesa - CJCC

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra continúa con su programa 'Jóvenes en Ruta', una iniciativa pensada para disfrutar del aire libre, descubrir nuestro entorno natural y fomentar la vida sana en compañía. La próxima salida tendrá lugar al Pico de la Mesa, una de las rutas más emblemáticas de nuestra comarca.

La actividad, que es totalmente gratuita, estará dirigida por nuestro compañero Raúl Heras, que guiará al grupo. El punto de encuentro será en el Pantano, desde donde comenzará la ruta.

La práctica de ejercicio físico en la naturaleza en grupo, respirar aire puro, compartir conversaciones y risas en el camino, son ingredientes perfectos para desconectar del estrés y disfrutar de nuestro entorno natural.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono del Consejo: 667463791.

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra "quiere agradecer, como siempre, el apoyo de todas las entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Calahorra e Instituto Riojano de la Juventud, y, de manera muy especial, a sus voluntarios y voluntarias, que hacen posible que actividades como esta sigan adelante. Sin su entusiasmo, ninguna ruta tendría tanta energía ni tanta alegría".

Con 'Jóvenes en Ruta', el CJCC sigue apostando por un ocio saludable, cercano y accesible para todos los y las jóvenes de Calahorra.