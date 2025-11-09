Claudia Fernández, subcampeona de España juvenil de Agility

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogió el XI Campeonato de España de Agility de la Real Federación Española de Caza, una cita que reunió a los mejores binomios del país y que batió récord de participación con más de 600 perros en competición. La Federación Riojana de Caza (FRC) contó con una destacada representación a través del Club Agility Dogity, Club Agility Rioiia y Club Vida Perra, cuyos deportistas demostraron un gran nivel tras una intensa temporada de liga.

La gran noticia para el Agility riojano llegó de la mano de Claudia Fernández, del Club Rioiia, que junto a su perra Iris firmó una actuación sobresaliente en categoría Juvenil, proclamándose subcampeona de España gracias a unas magníficas pistas que le situaron en esa segunda posición final.

La FRC quiere poner en valor este logro inédito, con una riojana en el podio juvenil del Campeonato Nacional de Agility con más participación de la historia.

Por su parte, en categoría Absoluta/Máster, en Clase 40, Diego Cabrerizo con Teo (Club Vida Perra) consiguieron clasificarse para la final, concluyendo la prueba general en tercera posición y finalizando 12º en la final dentro de Clase 40.

En Clase 50, Jenifer Lerena con Mandala finalizaron octavos en la general, aunque fueron eliminados en la final, mientras que Luis Batista con Kenia alcanzaron la final y terminaron 17º.

Los dos binomios forman parte del Club Rioiia. Dejando las actuaciones individuales a un lado, en la competición por equipos los resultados riojanos no fueron tan destacados a pesar de demostrar su nivel competitivo. Club Rioiia (clase 50/60) quedó en 13ª posición de 36; Club Dogity (clase 20/30/40) quedó en el puesto 20 de 26 y, por último, el Club Vida Perra (clase 20/30/40) terminó 23° de 26 equipos.

Desde la Federación Riojana de Caza se quiere expresar "un agradecimiento sincero a todos los deportistas y clubes riojanos que representaron a nuestra comunidad en este campeonato nacional, por su esfuerzo, dedicación y espíritu deportivo a lo largo de una temporada tan exigente".