LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué posibilidades ofrece una lámina de papel para descubrir la arquitectura? ¿Cómo se transforma el dibujo de un edificio en una construcción?.

La Fundación COAR invita a descubrir las respuestas a estas preguntas en 'Cortar, doblar, pegar', los recortables de arquitectura de Fernando Jiménez Parras, una exposición que se inaugurará el próximo jueves, 3 de diciembre, a las 20 horas, en el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. La muestra, organizada por la Fundación COAR, se podrá visitar hasta el 10 de enero.

Esta exposición reúne más de veinticinco recortables del arquitecto jienense Fernando Jiménez Parras. El recorrido abarca desde su primera creación, un quiosco de prensa de Jaén realizado en 2013, hasta 'Barcelona, arquitecturas de papel', la serie que ha diseñado con motivo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de 2026.

Cada maqueta se expone junto a la lámina de la que procede, lo que permitirá al visitante descubrir cómo los pliegues del papel se convierten en muros, cómo encajan las distintas piezas de una cubierta y cómo una superficie plana adquiere volumen. La exposición reúne la serie numerada de cortaypega/foldit, recortables independientes, tarjetas y algunos diseños inéditos.

La inauguración de la exposición coincidirá con la conferencia que el propio Jiménez Parras ofrecerá en el COAR para explicar el proceso de transformación de un edificio en un recortable.

El arquitecto explicará las distintas fases de su trabajo, desde la elección de la escala hasta el diseño de las piezas que permiten el montaje de cada maqueta. Tras la conferencia, el público tendrá la oportunidad de conversar con el autor.

TALLER 'LA CASA UCELAY EN PAPEL'.

Como complemento a la exposición, la Fundación COAR ha organizado cuatro sesiones del taller 'La Casa Ucelay en papel', una actividad que invita a pequeños y mayores a experimentar con las posibilidades constructivas del papel y a descubrir la arquitectura de una forma práctica, creativa y amena. Los menores de 10 años deberán estar acompañados de una persona adulta.

El primer taller será el 3 de diciembre, a las 17,30 horas. Fernando Jiménez Parras enseñará a los participantes a construir una maqueta de la vivienda que Matilde Ucelay proyectó para su hermana Margarita. Para ello se utilizarán piezas troqueladas que se ensamblan mediante un sistema de pestañas, sin necesidad de tijeras, cúter ni pegamento.

Las sesiones tendrán una duración de entre 60 y 90 minutos y un aforo aproximado de 25 personas. Además del día 3 de diciembre, el taller se celebrará también los días 10 y 17 de diciembre y 7 de enero, todos ellos a las 17,30 horas.