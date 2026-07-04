El COER advierte de que las plantillas de Enfermería "deben adecuarse a la carga de cuidados y no solo a la ratio"

Una enfermera atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de La Rioja advierte, un año más, de que la falta de enfermeras en nuestra Comunidad, unido a la falta de adecuación de las plantillas a la carga de cuidados, "supone un riesgo para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas, que necesitan cuidados de profesionales expertos".

Tal y como expone el último Informe de ratios realizado por el Consejo General de Enfermería, La Rioja presenta una ratio de 6,65 enfermeras por cada 1.000 habitantes -cifra que mejora en 14 centésimas el mismo dato de 2024 (6,51)- y que nos sitúa ligeramente por encima de la media nacional (6,45).

Pese a ello, "nos mantenemos aún lejos de la media europea (8,12), ya que para alcanzar la misma necesitaríamos contar con 485 enfermeras más en La Rioja".

"Que nuestros datos sean superiores a la media española no indica que no falten enfermeras en La Rioja", aducen desde la entidad colegial.

Ahora bien, a la hora de calcular el déficit, consideran que hay que tener en cuenta otros parámetros además de la ratio, como las jubilaciones previstas y la adecuación de las plantillas.

"Más que a la ratio, advertimos de la necesidad de adecuar las plantillas a la carga de cuidados. Hay que tener en cuenta que nuestra comunidad es una de las más envejecidas de España con pacientes que precisan de cuidados más complejos, lo que aumenta la carga de trabajo, especialmente en el ámbito sociosanitario. Y obviamente, más enfermeras se traduce en más tiempo para atender a pacientes y familias y planificar los cuidados sin la presión asistencial que dificulta una atención de calidad", explican desde el COER.

En ese sentido consideran que, además de la complejidad de los cuidados, se deben tener en cuenta las recomendaciones del borrador de la Ley de Seguridad del Paciente (1 enfermera por cada 2 pacientes máximo en UCI, 1 enfermera por cada 4-6 pacientes en hospitalización y 1enfermera por cupo de 1.500-2.000 en atención primaria).

"En La Rioja, dicen desde el COER, una sola enfermera puede estar al cargo de más de 20 pacientes en una planta de hospitalización en el turno de noche, lo que da idea de lo lejos que estamos de alcanzar esa ratio".

"Por eso, añaden, reforzar las plantillas no es un gasto superfluo, sino una inversión en seguridad del paciente y eficiencia del sistema sanitario. Está demostrado que donde hay más enfermeras, los pacientes se complican menos; y que cuantos más pacientes por enfermera, menos seguridad para todos. La evidencia científica es concluyente: cada paciente adicional asignado a una enfermera incrementa la mortalidad, los eventos adversos y los reingresos hospitalarios", apostillan.

MÁS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Con todo ello, el COER se suma a la petición que están realizando el Consejo General de Enfermería y las entidades colegiales de toda España pidiendo más conciencia política y planificación estratégica para revertir lo que ya se considera un problema estructural.

"Enfermeras hay. En La Rioja no hay paro en nuestro colectivo, pero sí en otras zonas de España", afirman desde el COER, al tiempo que apuntan que se necesita un aumento estructural de plazas tanto de enfermeras generalistas como de especialistas, una verdadera planificación de las tasas de reposición y mejorar las condiciones laborales de la oferta de empleo público y privado.

Asimismo, el COER cree que el aumento de plazas en las universidades debe ir acompañado de la capacidad del sistema de dar respuesta a la necesidad de asegurar que los futuros profesionales puedan recibir una formación práctica de calidad, ya que la capacidad del sistema de formar no es ilimitada.