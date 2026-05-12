El COER nombra 'Enfermera de Honor 2026' a Estrella Marín, que marcó la vida de "varias promociones" - COER

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El monumento a la 'Enfermeras de Todos los Tiempos' ha acogido, esta tarde, la tradicional ofrenda de flores que promueve el Colegio de Enfermería de La Rioja en su celebración del Día Internacional de la Enfermería.

La jornada, que ha proseguido en Riojaforum, también ha estado dedicada a los reconocimientos y homenajes, como el nombramiento de la 'Enfermera de Honor 2026', que ha recaído en María Estrella Marín Fernández, profesional muy querida tanto por compañeros de todo el ámbito sanitario como por quienes fueron sus alumnos en la Escuela de Enfermería de La Rioja, donde ejerció como docente durante 30 años (1988 a 2018) marcando la vida profesional y personal de muchas promociones de enfermeras.

"Es difícil hablar de la enfermera de honor de este año, porque brota la emoción, el sentimiento y agradecimiento; porque hablar de ella es hablar de un verdadero mentor durante tu carrera, de una consejera, de una persona que a muchos de nosotros nos marcó la forma de tratar, de sentir, de ser enfermeras y mejores personas para toda la vida" ha dicho la presidenta del COER, Alicia Ibáñez.

Estrella Marín también ha destacado Ibáñez toda una vida dedicada a la cirugía y a sus alumnos -fue profesora de la asignatura médico-quirúrgica I y tutora de prácticas-, a los pacientes y a los compañeros. "Ella nos inculcó el verdadero cuidado, la escucha sin prisas, la humanización, en definitiva la verdadera Enfermería, que se profesa con respeto, con cariño y sin perder la verdadera profesionalidad".

Por su parte, la homenajeada ha agradecido emocionada: "Estoy muy orgullosa de ser enfermera y de la labor que realizamos. La enfermería ha llenado toda mi vida tanto en la labor asistencial como en la docente, ha sido el motor que me ha guiado en mi trayectoria profesional".

Asimismo, los colegiados/as con 40 y 25 años de profesión han recibido las insignias de oro y plata, respectivamente, como reconocimiento a su trayectoria, y también han recibido un pequeño homenaje quienes se han jubilado en este último año.