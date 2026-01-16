La Cofradía de San Antón de Rincón de Soto prende mecha a su gran Hoguera Mayor - COFRADÍA DE SAN ANTÓN DE RINCÓN DE SOTO

LOGROÑO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Como marca la tradición desde hace dos siglos, en Rincón de Soto, cada 16 de enero se dedica una gran hoguera a San Antón Abad, patrón de los animales, que ha prendido a las 12 del mediodía.

Así han comenzado los actos centrales, tras la presentación del Décimo que Lotería y Apuestas del Estado ha dedicado a esta tradición tan rinconera.

Al mediodía el entorno de la casa de la mayordoma era el epicentro de la tradición, con el multitudinario Encendido de la Hoguera Mayor, donde, con el repique de campanas de fondo, los Auroros, Rincón Canta y la Rondalla de Guitarras y Bandurrias han entonado, junto al resto del pueblo los dos cánticos tradicionales.

Entre la multitud, los 400 niños del colegio 'Entresotos' que, por primera vez, este año también entonaban la canción, tras haber ensayado durante la semana y media previa a la celebración, gracias a personas voluntarias que dirigieron los múltiples ensayos.