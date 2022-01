Coixet, Bob Pop, Romanos y M.José Llergo, premios 'A' de Actual: "El festival se ha celebrado y lo ha hecho con éxito"

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Actual se ha celebrado y lo ha hecho con éxito. Nos vemos en el camino". Con estas palabras se ha expresado en el último día del festival su director artístico, Santiago Tabernero, tras presentar a los ganadores de la primera edición de los premios 'A' de Actual que en esta ocasión han reconocido a Isabel Coixet, Bob Pop, Ricardo Romanos y la cantante María José Llergo.

"Hoy celebramos el último de este festival y todos estamos de acuerdo en que ha sido muy intenso con programación ecléctica y al que ha acudido el público en unas circunstancias adversas, en las que ha habido que suspender ciertas actuaciones", ha destacado.

Previamente, Tabernero ha querido presentar a los ganadores 'A' de Actual, una de las grandes novedades del festival en esta edición número 32 que tendrá lugar esta tarde en una gala de clausura en la Sala Gonzalo de Berceo.

Durante la presentación, el director artístico del festival ha valorado que "Isabel Coixet y Ricardo Romanos son personajes públicos, que ensanchan los lugares donde vivimos; Ricardo ha hecho que la gente piense que el teatro es un lugar maravilloso donde quedarse a vivir, Isabel usa su capacidad de influencia para crear un pensamiento crítico, su valentía, su arrojo y su lucidez nos hace mejores".

También ha recordado a los otros dos premiados, Bob Pop y María José Llergo, que no han podido estar presentes en la presentación, y ha desvelado que la cineasta francesa Agnes Jaoui estará esta tarde en Logroño para participar también en la entrega de los premios.

ESCULTURA 'ARROGANCIA' DEL ESCULTOR DANIEL GONZÁLEZ

El premio 'A' de Actual emula la escultura 'Arrogancia' del escultor Daniel González, uno de los nombres propios de la vanguardia de primera mitad del siglo XX. En la presentación ha estado presente Berta Bartolomé, nieta del artista y responsable de la Fundación que lleva su nombre: "Esta escultura 'Arrogancia' es un espíritu contemporáneo, creado en 1928, que viaja desde hace casi un siglo, como nuestros astronautas riojanos, para decir que sigue aquí y quiere participar, sigue siendo Actual".

Tanto Isabel Coixet como Ricardo Romanos han agradecido al festival la entrega del premio a sus respectivas trayectorias profesionales.

El artista riojano ha hecho mención "a las personas de aquí de Logroño que eligieron la preciosa aventura de arriesgarse en las artes escénicas, para ellas es este premio"; mientras que Coixet ha agradecido "un premio maravilloso y que es un estímulo, la cosa

es seguir adelante", y ha valorado el apoyo de las instituciones públicas a iniciativas culturales como Actual Festival.

Además, Coixet ha asegurado que "aunque ahora que soy más mayor soy menos arrogante -en referencia al nombre del premio- estoy empezando a entender de verdad eso de 'sé que no sé nada', más en estos momentos que estamos viviendo donde la niebla hay que abrazarla. Estamos un poco atrapados y como esta niebla parece que es espesa, la abrazamos o no salimos". "Hay que hacer las cosas porque se sienten", ha finalizado.

Por su parte, Romanos ha querido dedicar este galardón a todos los que han compartido trabajo con él a lo largo de su extensa carrera profesional. "Ningún premio es para uno y menos en esta profesión. Los premios son de ellos, yo solo he puesto herramientas en las manos de la gente y felizmente para mí toda la gente a la que se las he puesto y han decidido seguir en este sueño del teatro y la vida me han superado con creces y ese es mi mejor premio".