El COLEF de La Rioja reclama que el deporte y el ejercicio físico "se consideren actividad esencial"

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Licenciados y Graduados Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF) de La Rioja ha reclamado que el deporte y el ejercicio físico "sean considerados como actividad esencial, los centros deportivos permanezcan abiertos al público en sus diversas modalidades y se preste especial atención al cuidado de la salud a través del ejercicio físico".

Mediante escrito enviado a la Consejería de Salud el pasado 5 de noviembre, el COLEF "expresó su deseo en visibilizar y concienciar sobre la escasa incidencia que existe en el deporte sobre casos y contagios durante la práctica deportiva y en sus entornos de ámbito profesional".

Por este motivo han apostado por "una adaptación de las normas con especificidad en los tipos de instalaciones, en función del número de usuarios, metros cuadrados y aforos además de la particularidad que ofrece cada espacio deportivo en sus muy variadas actividades". No se puede incluir en una misma medida a los centros de entrenamiento personalizado, las actividades terapéuticas o el ejercicio con fines deportivos.

Asimismo, "existe numerosa información y evidencia científica que avala que ante un estado favorable de condición física disminuye el riesgo de hospitalización por la COVID-19" y que, según los datos ofrecidos por Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de pendiente del Ministerio de Sanidad, a través de su informe con fecha de 16.10.2020 comunica, que, sólo el 0,28 por ciento de los brotes y el 0,22 por ciento de los casos se producen a través de las actividades deportivas.

Además, la asociación europea, Europe Active indica, que la tasa media de infección por 100.000 visitas a un centro deportivo es solo del 0,78 en su estudio de investigación (SafeACTIVE Study) tras analizar 62 millones de visitas realizadas en 14 países de la Unión Europea entre los que se encuentra España.

SECTOR "COMPROMETIDO CON LA SALUD"

Por lo tanto, las cifras muestran un sector "comprometido con la salud y el bienestar que persevera en la prevención de la enfermedad COVID-19 y que debe ser partícipe de las medidas y actividades que se decidan sobre la regulación del ejercicio físico y del deporte con el fin de evitar que la población vea reducida sus posibilidades de práctica deportiva junto a profesionales que están cumpliendo exitosamente con la normativa".

Los educadores físico deportivos y gestores deportivos tanto como los entrenadores o técnicos, "han cumplido estrictamente con todas las normas de higiene, ventilación y distanciamiento en su compromiso con la salud y seguridad de sus deportistas".

En esta medida, el COLEF y otros agentes deportivos afrontan su papel ante la lucha contra la enfermedad "desde un punto de vista preventivo ya que un estudio publicado en la prestigiosa revista Mayo Clinic Proceedings señala, que a mayor capacidad de ejercicio y práctica regular existe una menor probabilidad de hospitalización porCOVID-19". Estos datos "respaldan aún más la importante relación entre la aptitud cardiorrespiratoria y los resultados de salud".

Recordar, además, que los educadores físico deportivos han sido reconocidos oficialmente como agentes de la salud por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social contribuyendo a la adherencia a las prescripciones de los profesionales sanitarios y al mantenimiento de la práctica de la actividad física regular.

El COLEF La Rioja, "está enormemente preocupado por las limitaciones de práctica deportiva de la población y el cuidado de su salud, ya que sus técnicos, entrenadores o educadores físicos no van a poder ofrecer su tutela, control y seguimiento a la ciudadanía debido a las nuevas restricciones en el ámbito deportivo ya que suponen una reducción casi completa de la actividad profesional que con normalidad está centrada en un horario de tarde.

Esta "errónea decisión no consensuada y poco específica", contrasta con la detallada información que se ofrece sobre las casas de apuestas, "apostar en el deporte sí, pero no poder realizarlo para cuidar la salud es incomprensible" "no parece la mejor manera de lograr una población saludable al ofrecer una actividad que fomenta la ludopatía y frenar una importante vía de tratamiento como es el deporte y más en la edad juvenil".

Según explican desde el COLEF, estas medidas obligarán a miles de personas "a comenzar programas deportivos sin el oportuno control y orientación que merece más aún tras las festividades de Navidad". Como indican, parece que la administración "no es consciente de que el deporte y el ejercicio físico es salud, que la labor profesional deportiva lejos de perjudicar beneficia a la población en su salud mental y física".

La promoción de la salud en una sociedad tan envejecida como en La Rioja pasa por la práctica regulada y pautada de ejercicio físico, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud y numerosas organizaciones y entidades entre ellas el mismo Ministerio de Sanidad.

"SER ESCUCHADOS"

Desde el colegio profesional consideran fundamental "englobar, atender y considerar a todo sector deportivo de la comunidad autónoma, con el fin de mostrar un descontento generalizado para poder ofrecer a la administración, al menos, las negativas consecuencias de esta decisión y, expresan su descontento por no ser consultados ante unas medidas generalizadas y ofrecidas sin el trabajo y estudio que equiere un sector tan amplio y fundamental para la sociedad".

"Creemos que estas medidas son un fracaso para el desarrollo y la promoción de una adecuada conversación", destacan que, "siempre hemos mantenido con la Dirección General de Deportes una responsable, transparente y sana relación, pero parece que ante la imposibilidad de obra que esta dirección posee sobre las medidas impuestas, debemos responsabilizar al principal ejecutivo de las extraordinarias e insostenibles decisiones que han resuelto y, nos obligan a exponer estos términos".

El COLEF desea "ser escuchado y mantener la amplia disposición que posee junto al Gobierno de La Rioja como han indicado en numerosas ocasiones. Recuerdan que esta opinión además de estar secundada por el gremio académico y titulado de los educadores físico deportivos, no sólo expone el sentir de los profesionales del sector, si no, que es mucho más amplia; trata de las limitaciones que miles de ciudadanos poseen desde hoy para realizar una práctica deportiva segura, eficaz y correcta en instalaciones y bajo la tutela de profesionales".