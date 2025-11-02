El Colegio de Enfermería invita a participar en sus concursos de fotografía, relatos breves y dibujo infantil

Archivo - Concurso Dibuja a tu enfermera - COLEGIO DE ENFERMERÍA - Archivo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER) abre sus convocatorias a la población adulta e infantil, con el propósito de implicarla en la importancia social de los cuidados de enfermería y visibilizar el papel fundamental que desempeñan las enfermeras y enfermeros en nuestra sociedad.

Por una parte, el XXVII Certamen Fotográfico 'Enfermería Riojana' establece tres categorías: dos de ellas dirigidas a enfermeras colegiadas (una en blanco y negro y otra en color) y una tercera para la población en general, en blanco y negro o en color, con un premio de 100 euros.

Cada participante podrá presentar una fotografía por categoría, en formato JPG y con la máxima resolución posible, según la modalidad elegida. La selección de las fotografías ganadoras será realizada por votación de la Junta de Gobierno del COER, que publicará los trabajos presentados en su página web.

Por otra parte, el VII Certamen de Relatos Breves 'Sobre Enfermería' cuenta con un premio de 250 euros para cada una de sus dos categorías: enfermeras colegiadas en La Rioja y público en general.

La evaluación de los trabajos será realizada por un jurado designado por el COER. Cada participante podrá presentar un solo relato, inédito, relacionado con el mundo de las enfermeras en cualquiera de sus aspectos -roles, experiencias, vertientes, estilos, reales o imaginarios-, con una extensión máxima de dos páginas mecanografiadas en lengua castellana.

El objetivo del certamen es poner de manifiesto el valor esencial de los cuidados en todas sus facetas: desde el autocuidado necesario para poder brindar atención a otros, hasta la función específica de los profesionales de enfermería.

CONCURSO DE DIBUJO PARA ESCOLARES

Finalmente, el VI Certamen de Dibujo Infantil 'Dibuja a tu enfermera' está dirigido a alumnos de Educación Primaria de centros escolares de La Rioja. Se han establecido tres categorías: primera para alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria: segunda para los de 3º y 4º curso y tercera, para de 5º y 6º.

Se valorará la creatividad a la hora de plasmar la imagen que tienen o imaginan de su enfermera de referencia. El trabajo se realizará en formato DIN A-4, en horizontal o vertical, utilizando todo tipo de materiales de dibujo.

Todos los niños participantes recibirán un regalo al presentar su dibujo en la sede del Colegio de Enfermería, donde quedará expuesto hasta la finalización del concurso junto con los otros trabajos.

La elección de los dibujos premiados se realizará por sorteo entre los dibujos recibidos de cada categoría. Los ganadores recibirán un diploma y material escolar y deportivo valorado en 100 euros.

PLAZOS Y BASES

El plazo para participar en las tres convocatorias finaliza el 31 de marzo de 2026. Se recomienda a todos los interesados consultar las bases, condiciones de participación y forma de presentación de los trabajos en la página Web del COER https://www.colegioenfermeriarioja.org/servicios-colegiales/premios-y-convocatorias/