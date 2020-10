Comienza BIOSCHAMP, un sustrato de cultivo bioestimulante y alternativo para la industria del champiñón en Europa

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La industria del champiñón desempeña un papel clave en el sector agroalimentario de la Unión Europea. Nutricionalmente, proporciona alternativas vegetales a las proteínas animales y es una fuente de vitamina D y selenio. Económicamente, está valorada en 33,7 millones de euros (2017) y las proyecciones indican que alcanzará los 66,8 millones de euros en 2026 (CARG +7,9%).

El champiñón es un cultivo singular, con unos requerimientos agronómicos particulares y alta sensibilidad a patógenos fúngicos, que provocan grandes pérdidas a los productores. Aunque históricamente se han empleado fungicidas químicos (pesticidas) para combatir estos patógenos, actualmente, las limitaciones regulatorias respecto al uso de pesticidas y una creciente conciencia en el consumidor están exigiendo desarrollar soluciones alternativas.

El nuevo proyecto que comienza hoy tiene por objeto dar respuesta a estas nuevas necesidades. BIOSCHAMP ofrece una solución integrada para luchar contra los retos del cultivo del champiñón: un sustrato sostenible alternativo y bioestimulante para cultivo de champiñón, el cual reducirá la dependencia y uso de pesticidas y contribuirá a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector del champiñón europeo.

BIOSCHAMP es una iniciativa internacional de 3 años y medio de duración que se inicia el 1 de octubre (2020) y que continuará hasta abril de 2024. El coordinador del proyecto es la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP-CTICH) en España. Cuenta con la participación de 12 socios provenientes de 6 países: ASOCHAMP-CTICH (Coordinador, ES), Inagro vzw (BE), Stichting Wageningen Research (NL), CSIC (ES), Fertinagro Biotech (ES), Ekofungi (RS), Innovarum (ES), EUROCHAMP (ES), Kekkilä-BVB (NL), NF Fibre B.V. (NL), Uprawa Grzybów Lukasz Kiwala (PL) y la Universidad de Oxford (UK). En total, el proyecto reune a 5 Centros Tecnológicos de investigación, 3 grandes compañías y 4 PYMEs.

El proyecto BIOSCHAMP cuenta con fondos del Programa de la Comisión Europea Horizonte 2020 bajo el tema SFS-04-2019-2020 - Integrated health approaches and alternatives to pesticide use (Nº del Acuerdo de Subvención: 101000651) y cuenta con presupuesto global de 4,2 millones de euros.

El proyecto publicará actualizaciones y noticias en su web y redes sociales: Twitter @BIOSCHAMP (https://twitter.com/BIOSCHAMP) y LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/bioschamp).