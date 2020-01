Comienza la "nueva era" de Actual'20, el festival de la "transición" que llega para quedarse

Publicado 02/01/2020 12:53:22 CET

El Festival de la transición ha llegado para quedarse. Una "nueva era" de Actual -tal y como lo ha definido la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu- ha comenzado este jueves, 2 de enero, con la inauguración de la exposición de fotografías 'Duality' del artista riojano, Tomás Martínez y su mentor, Robert Pichler, en la Casa de la Imagen.

Por delante y hasta el día 6 de enero quedan numerosos espectáculos de música, grupos por descubrir, conciertos en lugares emblemáticos, cine, teatro, videodanza y exposiciones para "disfrutar todos" del primer festival del año que tiene a Logroño como foco principal de la cultura.

En el acto de inauguración ha participado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, junto al director general de Cultura, Diego Iturriaga. Andreu ha asegurado sentirse "muy contenta" por dar la bienvenida a este nuevo 'Actual' que cumple ya 30 ediciones.

"Venimos con ilusión nueva y también con la responsabilidad de saber que toda La Rioja esté pendiente de este evento. Hoy queremos inaugurar un festival de transición y comenzamos con una exposición extraordinaria, fuera de lo normal, que ofrece una delicada fotografía".

Además, a partir de ahora, "daremos un nuevo impulso a Actual volviendo a los orígenes del festival". Este año -ha continuado- "será de transición para coger de nuevo fuerzas y ofrecer arte contemporáneo y actuaciones alternativas".

La presidenta del Ejecutivo regional también ha recordado que incluso el Palacio del Gobierno de La Rioja será escenario de un 'microteatro'. "Nos parece muy bueno que ese edificio tan emblemático y bonito pueda ser escenario de una de estas obras". En concreto se representará 'Cosas que se olvidan fácilmente' los días 2 y 3 de enero a las 19,00 y a las 21,15 horas y los días 4 y 5 a las 12,00, a las 19,00 y a las 22,00 horas.

Multitud de horarios, de actividades y de buen ambiente -recogidos todos en la página web del festival https://actualfestival.com/- para acoger a aquellos que quieran venir a disfrutar de unos días con la cultura como protagonista. "Empieza una nueva era del Actual pero sigue siendo nuestro, un festival emblemático y el primero del año de toda España".

Con respecto a la programación, Andreu ha indicado que "iría a todo lo que se ofrece. Me gustan los conciertos en lugares pequeños, como los café cantantes, los microteatros, los vermús... pero también me gusta ir a ver conciertos grandes y ver a la gente más joven disfrutando de ellos. La verdad es que me gusta todo y disfruto con todo".

'DUALITY'

También ha querido agradecer la presencia del artista, Tomás Martínez, en la inauguración de Actual y su exposición 'Duality'. Tomás Martínez presenta en la Casa de la Imagen un total de 11 fotografías en blanco y negro y ofrecerá una sorpresa este viernes, 3 de enero, cuando realizará la fotografía número 12 en un taller maestro para que aquel que quiera pueda ver cómo se realizan sus fotografías.

Una exposición que es el resultado "de un arte conceptual donde he querido investigar sobre la dualidad, la mía y la de otras personas, y transmitirlo a través de fotografías. Trabajar en el claro-oscuro y ofrecer una línea muy fuerte de blanco y negro", ha explicado el autor.

Además, en la imagen que disparará mañana habrá una mujer y una cuerda para representar "una persona atada consigo misma, atada a sus deseos, a los pensamientos de su padre...". A ese taller maestro están invitados también fotógrafos para que conozcan "cómo tratamos a la modelo, cómo le explicamos lo que queremos hacer y que ella nos diga qué quiere representar". Tras ello, al día siguiente (4 de enero) habrá una mesa redonda para debatir todos esos aspectos.

Una muestra que, en palabras de su autor, "es simple porque quería poner el foco de la atención en una cuerda y que no hubiera nada más que llamara la atención".

"La atención tiene que estar en nosotros, la cuerda es lo que tensa, lo que une, lo que nos da la dirección... aquí solo hay cuerda, sombra y luz", ha finalizado.

También ha tomado la palabra el director general de Cultura, Diego Iturriaga, quien ha recordado que el autor de la obra "es un artista riojano, de Alfaro, que lleva dos décadas trabajando en Austria y habla de la dualidad y las contradicciones de cada ser humano".

Además, ha animado a todos a disfrutar de estos días de Actual y ha querido recordar el 'Actual Urbano', que pone el foco en un tipo de público que no se veía identificado con el Actual, adolescentes de entre 16 y 22 años, y en donde podrán disfrutar de rap, trap y reggaeton en La Gota de Leche.

También ha recordado que las entradas individuales para el concierto de Amaral -el próximo sábado 4 de enero en el Palacio de los Deportes- están agotadas pero aún quedan entradas para el abono de los tres días.

