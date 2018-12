Comienza esta tarde la Operación de Tráfico especial de Navidad, con unos 270.000 desplazamientos previstos en La Rioja

Publicado 21/12/2018 13:44:18 CET

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde las 16 horas de este viernes, 21 de diciembre, la Operación Especial de Tráfico con motivo de las fiestas navideñas, en sus tres fases. Según se avanza desde la Delegación del Gobierno, se esperan en La Rioja unos 270.000 desplazamientos.

La primera fase, 'Navidad', se extiende desde hoy viernes 21 de diciembre al próximo martes 25 de diciembre de 2018. En esta fase se esperan en la Rioja alrededor de 80.000 desplazamientos.

La fase 2, 'Fin de Año' será desde el viernes 28 de diciembre, al martes, 1 de enero de 2019. En esta fase se esperan en la Rioja alrededor de 72.000 desplazamientos.

Y la tercera y última fase de la operación, 'Reyes', se desarrollará del viernes 4 al lunes, 7 de enero de 2019. En esta fase se esperan en La Rioja alrededor de 120.000 desplazamientos.

En total, la Operación Especial con motivo de las fiestas navideñas se prolonga desde hoy a las 16 horas, hasta las 22 horas del lunes, 7 de enero de 2019.

En esta primera fase de la Operación Especial 'Navidad', las horas de mayor intensidad de tráfico serán, hoy, desde las 16 a las 22 horas; mañana sábado, 22 de diciembre, desde las 9 a las 14 horas; día 23 de diciembre, desde las 16 a las 22 horas; día 24 de diciembre, desde las 9 a las 14 horas; y el día 25 de diciembre, desde las 16 a las 22 horas.

Como recuerdan desde la Delegación, en la operación del año pasado 2017, en esta primera fase de la Operación Especil 'Navidad' no hubo que lamentar ningún accidente con víctimas.

MEDIDAS ESPECIALES.

Entre las medidas especiales para estas fechas, durante las horas consideradas de mayor intensidad de circulación o, en su caso, en la totalidad de los días, no se autorizará ni se informará favorablemente la celebración de pruebas deportivas, excepto las de carácter internacional que procedan.

Se solicitará la suspensión total de las obras en fase de ejecución los días y horas considerados de mayor intensidad de circulación o, en su caso, en la totalidad de los días, que afecten tanto a la plataforma de circulación como a su zona de influencia.

En lo que se refiere a la vigilancia, se dispondrá del máximo de efectivos posibles de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Igualmente, se contará con el personal de los Centros de Gestión de Tráfico y Patrullas de Helicópteros. Se contará con el apoyo del helicóptero de la DGT "Pegasus". El número de efectivos de la Guardia Civil es de 134. Se solicitará también la colaboración de las Policías Locales.

RECOMENDACIONES.

Y entre las recomendaciones, informarse, antes de emprender el viaje, sobre la situación de las carreteras y las condiciones medioambientales; tener el coche en perfecto estado, revisar frenos, cristales limpios, luces (ver y ser vistos), los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada, etc.., antes de salir.

Programar el viaje con antelación, evitar la conducción nocturna y los días y horas de desplazamientos masivos. Llevar una conducción sosegada. Durante el viaje deben realizarse descansos cada dos horas aproximadamente. La desatención en la conducción es el principal factor desencadenante de accidentes graves.

Más vale llegar tarde, que no llegar, tener paciencia en las retenciones. No tratar de ir adelantando a todos los vehículos de la caravana. Salir con suficiente tiempo de antelación, teniendo asumido el que se va a perder en la carretera, por aglomeraciones, etc.

Velocidad moderada. No intentar recuperar el tiempo perdido en las retenciones. Guardar distancia de seguridad. Previendo un posible frenazo del que va delante. Extremar medidas de seguridad. Cinturón, casco en motocicletas... (Seguridad Pasiva).

Recordar que una comida copiosa puede producir somnolencia. Ser frugales si hay que conducir. No bajar la guardia en los últimos kms. El viaje termina cuando se aparca y se para el coche. ¡Ni un metro antes! Al volante, ni una sola gota de alcohol.