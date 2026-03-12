Comienzan los trabajos para reforzar la protección del ecosistema del río Cidacos de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la finalidad de continuar mejorando la protección del ecosistema fluvial del río Cidacos, el Ayuntamiento de Calahorra aprobó un modificado del proyecto básico del 'Revive Cidacos' el pasado 27 de enero.

Los trabajos, centrados en la eliminación de especies invasoras como el Arundo Donax (caña común) o el Ailanthus Altissima y Cortaderia Spp y en la reposición de arbolado que no llegó a arraigarse en el proyecto original, ya se están llevando a cabo.

Se está actuando en el tramo fluvial final que discurre por el entorno urbano de Calahorra y afecta a los dos márgenes del río Cidacos hasta enlazar con las intervenciones ya realizadas dentro del proyecto 'Revive Cidacos'.

El objetivo es que el río recupere su equilibrio natural, mejorar la biodiversidad de este entorno natural y seguir con su recuperación.

Las obras han comenzado por la eliminación de cañaverales para poder restaurar las riberas del río, mediante el empleo de especies autóctonas que permitan recuperar el ecosistema fluvial.

En total, hay localizados 70 puntos con cañaverales que ocupan una superficie de aproximadamente 1.275 metros cuadrados.

Se están retirando por medios mecánicos, eliminando tanto la parte aérea como los rizomas hasta una profundidad de 50 centímetros. Después, se trasladan a una zona habilitada para su tratamiento. Allí, se separa el suelo fértil para reutilizarlo posteriormente en la propia parcela.

Los restos vegetales se trituran hasta convertirlos en serrín y se emplean como aporte de materia orgánica, contribuyendo a la mejora del suelo en la antigua escombrera.

También se van a eliminar algunas unidades de Ailanthus Altissima y Cortaderia Spp mediante la corta, apero y retirada.

Por último, el proyecto también incluye la reposición de marras, de 1.000 ejemplares como Ulmus Minor, Populus Alba, Tamarix Gallica y Corylus Avelllana, entre otros. El presupuesto total de estas actuaciones es de 69.117,26 euros y está cofinanciado por la Fundación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU-. Estos trabajos se suman a los ejecutados ya en el proyecto inicial del 'Revive Cidacos' para la restauración ambiental del tramo final del río Cidacos.

Hoy este espacio natural de Calahorra está más limpio y protegido, así como mejor conservado y más agradable para el disfrute de los calagurritanos y de las personas que visiten la ciudad. Se ha actuado en más de 100.000 metros cuadrados, comprendidos entre la pasarela que une al parque del Cidacos con el Santuario de la Virgen del Carmen y poco antes de la desembocadura del río.