Comité de Empresa CAR exige al Gobierno riojano "poner fin" a los atrasos en la jubilación parcial del personal laboral

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, compuesto por CCOO, CESM, CSIF, FSES, STAR y UGT, exige al Gobierno riojano "que ponga fin a los atrasos en la jubilación parcial del personal laboral y le apremia a negociar con la representación legal de las personas trabajadoras cuanto antes para lograr avances".

El Comité recuerda que ha pedido en varias ocasiones al Gobierno regional "que reactive los procedimientos necesarios para que el personal laboral pueda acogerse a la jubilación parcial". Esta medida, "muy esperada por muchos trabajadores y trabajadoras, permitiría que quienes llevan años dedicados al servicio público pudieran terminar su trayectoria profesional de forma más gradual y digna", declaran en una nota de prensa.

Otras comunidades autónomas y la Administración General del Estado "ya han puesto en marcha los trámites para hacerlo posible. En muchos de esos territorios ya se ha calculado cuántas personas podrían acogerse a esta modalidad y se han tomado medidas concretas, como convocar ofertas de empleo público adicionales, para asegurar el relevo generacional y mantener cubiertos los puestos de trabajo".

El Comité de Empresa considera que la situación en La Rioja "no puede seguir retrasándose. Cada vez son más los empleados y empleadas que, después de una larga carrera profesional, cumplen con la edad y los requisitos necesarios para beneficiarse de esta jubilación. La falta de avances está generando desánimo y malestar entre un colectivo que siempre ha mostrado un gran compromiso con la Administración riojana".

"Después de tantos años de entrega y responsabilidad, es justo que se cumpla este compromiso con quienes lo han dado todo al servicio público. En este sentido, esta reivindicación no es solo una cuestión de derechos laborales, sino también una forma de reconocer la labor y el esfuerzo de estos profesionales a lo largo de los años", reflexionan.

Por ello, "solicitamos al Gobierno de La Rioja que ponga en marcha cuanto antes los mecanismos necesarios para evaluar el impacto de la medida, planificar su implantación progresiva y garantizar que el personal laboral pueda acceder a una jubilación parcial en condiciones similares a las del resto de comunidades autónomas".

"Este paso -finalizan- es fundamental para avanzar hacia una Administración más moderna, justa y sensible con las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras".