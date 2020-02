El Comité de Empresa de la CAR no descarta movilizaciones de bomberos forestales "ante la pasividad del Gobierno"

Publicado 04/02/2020 14:28:48 CET

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de la Rioja (CAR) ha criticado este martes "la pasividad con la que el Gobierno está gestionando los problemas que afectan a la movilización del personal de los bomberos forestales en la intervención en incendios forestales u otras contingencias que puedan ocurrir fuera de su jornada laboral".

Desde el nombramiento del nuevo ejecutivo, "el Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha solicitado reuniones formales a los diferentes actores de la Administración para retomar los puntos a los que se llegaron en las distintas mesas técnicas celebradas con los responsables de la antigua Dirección General de Medio Natural y de la Dirección General de Función Pública".

"Hasta la fecha, el Comité no ha obtenido ninguna respuesta", apuntan y añaden que "además de solucionar los problemas de movilización del personal fuera de las horas de trabajo, hay que sumar la modificación del protocolo de trabajo con altas temperaturas o las horas de intervención, temas que provocaban fallos enormes dentro del operativo de extinción de incendios forestales y que deben ser modificados antes de que llegue el verano o la época de alto riesgo".

Desde este colectivo, por ello, "no se descarta volver a las movilizaciones con las que se despidieron del anterior Ejecutivo regional, porque no comprenden cómo los actuales responsables de la Administración riojana no hayan sido capaces aún de interesarse en resolver todas estas cuestiones a través de reuniones con el Comité de Empresa".