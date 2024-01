La compañía de vinos 'Vintae' estará en la Barcelona Wine Week

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de vinos 'Vintae' acudirá a la próxima edición de la Barcelona Wine Week 2024, la feria más destacada del sector en España y todo un referente del vino de calidad, que se celebrará del 5 al 7 de febrero, en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En su stand, el equipo comercial nacional y de exportación junto con Richi Arambarri, CEO de Vintae, presentarán los vinos más emblemáticos de los proyectos de la compañía en Rioja, Castilla y León y Navarra.

Se podrán catar referencias de sus bodegas riojanas, Viñedos El Pacto y Hacienda López de Haro, Bodega Bardos (D.O. Ribera del Duero), Bodega Matsu (D.O. Toro) y sus vinos de mínima intervención Le Naturel (D.O. Navarra).

VINTAE, REVOLUTIONARY WINERIES

Vintae nació en 1999 de la mano de José Miguel Arambarri, empresario riojano y enamorado del mundo del vino. Enseguida se unieron sus hijos, Richi y José Miguel, convirtiendo a la empresa en una compañía de vinos joven y dinámica. Hoy, su espíritu explorador les ha llevado a asentarse en diferentes zonas vitícolas del norte de España, apostando siempre por proyectos auténticos y pegados a la tierra como Hacienda López de Haro y Viñedos El Pacto en Rioja, Matsu en Toro, Bardos en Ribera del Duero o Le Naturel en Navarra.