La compraventa de viviendas en La Rioja y baja un 3,2% tras empeorar su evolución interanual en septiembre

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja en septiembre empeora y desciende un 3,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 491 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 22,4 por ciento intermensual. A pesar de la caída, las 491 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en La Rioja, 457 se realizaron sobre viviendas libres y 34 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 63 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 428 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 745 operaciones sobre viviendas. Además de las 491 compraventas, 150 fueron herencias, 15 donaciones y 0 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en La Rioja 1.353 fincas urbanas a través de 870 compraventas, 284 herencias, 29 donaciones, 0 permutas y 170 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 492 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 157 herencias, 220 compraventas, 4 donaciones, 5 permutas y 106 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04 por ciento seguida de Navarra, un 12,44 por ciento más, y Andalucía (+10,2 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6 por ciento, 4,14 por ciento y del 3,16 por ciento, respectivamente.