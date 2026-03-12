La comunidad de MIU vive una inspiradora celebración de graduación en Miami - MIU

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad académica de MIU City University Miami -perteneciente a PROEDUCA- vivió el pasado viernes una jornada inolvidable con la celebración de su Graduación 2026, un acto cargado de emoción que reunió a estudiantes, familias, profesores y autoridades en el Wolfson Auditorium del Miami Dade College, uno de los escenarios universitarios más emblemáticos de la ciudad.

En esta edición, MIU celebró la culminación de los estudios de 484 graduados, de los cuales 287 participaron en la ceremonia, combinando la energía de 141 asistentes presenciales con la conexión en directo de 146 estudiantes online desde distintos países.

CEREMONIA SOLEMNE MARCADA POR EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

El acto comenzó con el tradicional desfile de la comitiva académica, acompañada por las notas de Pomp and Circumstance de Edward Elgar. Tras el Himno Nacional, el presidente de MIU, Dr. Daniel Burgos, dedicó un mensaje inspirador a la nueva promoción, con reflexiones que marcaron uno de los momentos más significativos de la jornada. Así, subrayó que: "Vivimos en un mundo donde la capacidad cognitiva de los seres humanos está continuamente amenazada. Solo puede ser contrarrestada por la creatividad, la voluntad y la determinación de cada uno de nosotros, de todos vosotros."

Asimismo, Burgos destacó el papel transformador de los nuevos titulados dentro del futuro profesional que los aguarda: "Vosotros sois la esperanza para que, una vez integrados en el mercado laboral, continuéis ofreciendo un análisis detallado y profundo con conclusiones originales y personalizadas, aunque no sigan a la opinión mayoritaria."

Para concluir, el presidente de MIU hizo hincapié en lo que la universidad espera de sus graduados, en la capacidad de innovar, aportar una visión única y convertirse en agentes de diversidad, inclusión y conciliación. Felicitó también a los nuevos graduados animándolos a perseguir sus sueños -"aunque vayan contracorriente"- y a ofrecer siempre una mirada profunda, útil y personal en cada etapa del camino.

LOS ESTUDIANTES TOMAN LA PALABRA

El auditorio escuchó también los mensajes de los Valedictorians de pregrado y posgrado. Timothy Homerdee Nicholas, graduado del Bachelor of Science in Computer Science, reflexionó sobre el valor de la gestión del tiempo y la perseverancia, y sobre cómo la IA se convirtió en aliada durante los estudios: "Lo que podría haber sido una muleta se convirtió en una herramienta poderosa."

Por su parte, Diana Sofía Garro Castro, Valedictorian de posgrado, destacó la adaptabilidad y la determinación compartida durante su paso por MIU: "Este camino ha significado crecimiento, aprendizaje y una enorme apertura al cambio."

Ambos portavoces pusieron voz a la gratitud, la resiliencia y la motivación que caracterizan a su promoción.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO

La ceremonia alcanzó uno de sus momentos más emocionantes con la entrega oficial de los diplomas, símbolo tangible de años de dedicación y perseverancia. Para los estudiantes conectados desde distintos rincones del mundo, ver sus nombres proyectados en la gran pantalla fue un reconocimiento tan significativo como su diploma digital, recibido tras seguir un protocolo personalizado enviado por correo electrónico.

Los estudiantes presenciales vivieron su propio instante inolvidable al subir al escenario en grupos de seis. Ataviados con toga y birrete, recibieron sus títulos de manos de las autoridades académicas mientras buscaban entre el público las miradas emocionadas de familiares y amigos. Cada entrega se transformó así en una fotografía única, la culminación de un esfuerzo colectivo grabado en la memoria de sus protagonistas directos y en la de quienes los acompañaron.

CONFIRMACIÓN OFICIAL Y BIRRETES AL AIRE

La solemnidad alcanzó su punto álgido con la declaración oficial de investidura académica, pronunciada por la Dra. Marisol Salcedo, cuyas palabras resonaron con intensidad en el auditorio: "Por la presente les confiero el grado para el cual han sido recomendados, con todos los honores, derechos y privilegios correspondientes."

Tras la icónica acción de desplazar la borla del birrete de derecha a izquierda -gesto que marca el tránsito definitivo a un nuevo nivel académico-, la comitiva académica se retiró en procesión, dejando paso a la explosión de júbilo de los graduados.

Entonces llegó la imagen que define toda graduación: los birretes ascendiendo al aire en un estallido de emoción colectiva, símbolo de libertad, logro y futuro. Una escena vibrante que unió a estudiantes presenciales y online y que quedará como uno de los recuerdos más intensos de la Promoción 2024-2025.

SOBRE MIU CITY UNIVERSITY MIAMI

MIU City University Miami es una institución educativa internacional que ofrece programas de grado y posgrado con un enfoque en la formación integral de estudiantes en diversas áreas del conocimiento, promoviendo la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.