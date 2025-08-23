Concedidas ayudas, por un total de 247.064 euros, a actividades de promoción de productos agroalimentarios y ferias

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica esta semana la relación de beneficiarios de la línea de ayudas que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente concede a actividades de promoción de productos agroalimentarios y celebración de ferias agroalimentarias y de ganado en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas se conceden en 2025 por un importe de 247.064,14 euros, en régimen de concurrencia competitiva, y sirven para subvencionar los gastos de organización, acondicionamiento o asistencia de una feria y otro tipo de acto promocional; el material de información y difusión de la feria o actividad promocional, así como los gastos de personal generados para la feria, entre otros.

Tanto las acciones promocionales como las ferias permiten dar a conocer los productos de calidad diferenciada, los regímenes de calidad que las amparan y también contribuyen a visibilizar el trabajo de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

Al mismo tiempo, se alinean con otro de los objetivos del Ejecutivo riojano: sensibilizar al consumidor sobre la relevancia socioeconómica del sector agroalimentario y subsectores como el vitivinícola, champiñón y seta, frutas y hortalizas, el aceite o el ganadero.

La relación de beneficiarios de esta edición está compuesta por los siguientes ayuntamientos y órganos de gestión de marcas de calidad: Ayuntamiento de Rincón de Soto (14.420 euros), Ayuntamiento de Autol (40.757,41 euros), Ayuntamiento de Ojacastro (423,07 euros), Ayuntamiento de Aldeanueva (25.459,16 euros), Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (4.158,70 euros), Ayuntamiento de Pradejón (11.735,63 euros), Ayuntamiento de Soto en Cameros (4.620 euros), Asociación de Desarrollo Rural 'La Llera' (1.645,23 euros), Asociación Barrio de la Estación (30.108,14 euros).

También: Ayuntamiento de Calahorra (25.223,66 euros), Ayuntamiento de Huércanos (18.690 euros), Asociación de Ganaderos 'Las Cuevas' (6.136,50 euros), Ayuntamiento de Fuenmayor (41.300 euros), Asociación profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (CTICH) (4.692,09 euros), Ayuntamiento de Cenicero (10.045,22 euros) y Ayuntamiento de Baños de Río Tobía (7.649,33 euros).

Las dieciséis entidades beneficiarias disponen de tres meses tras la finalización de la actividad para su justificación.