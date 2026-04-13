Concejales no adscritos de Nájera exigen "responsabilidades" por el incendio en el vertedero

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado, han exigido "responsabilidades" por el incendio de la semana pasada en el vertedero de la localidad. Han mostrado, a través de un comunicado, su "absoluta indignación" ante un sucesos "grave, evitable y consecuencia directa de una gestión irresponsable".

Los ediles han criticado que este episodio "no es un accidente aislado" sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose "sin que se hayan tomado medidas eficaces". "Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y su entorno natural".

En este sentido, han criticado la "falta de control' del Gobierno riojano y de los organismos competentes, a quienes acusan de "mirar hacia otro lado mientras se acumulan los problemas". Asimismo, han advertido que incendios de esta magnitud "no ocurren por casualidad" apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero".

Los concejales han recordado que este vertedero "cuenta con una autorización ambiental integrada en vigor, otorgada por el Gobierno riojano, que establece condiciones estrictas de funcionamiento, control y prevención". "El problema no es que exista una autorización, sino que si se están cumpliendo realmente sus condiciones", han añadido.

Han señalado que la autorización "obliga a disponer de sistemas eficaces de prevención de incendios y vigilancia continua, por lo que un incendio de estas características pone en duda que se está gestionando conforme a la normativa".

Los ediles najerinos ponen en el foco en las "consecuencias ambientales" del suceso, alertando del impacto sobre la calidad del aire y del riesgo de contaminación del río Najerilla, especialmente por la "generación de lixiviados". "No se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes", han apuntado.

Por ello, los concejales no adscritos reclama "transparencia total sobre lo sucedido, incluyendo un informe detallado de las causas del incendio, las medidas adoptadas y las posibles responsabilidades derivadas". "Tener una autorización ambiental no es un cheque en blanco; si se producen fallos graves deben asumirse responsabilidades y actuar en consecuencia", han concluido.