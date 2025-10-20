Una concentración en Logroño recuerda a la última asesinada en Badajoz por violencia machista

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a la última mujer asesinada en Badajoz por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencia por la asesinada, que ha concluido en aplausos.

Con la muerte de Verónica son ya 30 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, si bien se está investigando otro caso en Zarautz.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado a los medios de comunicación "volvemos a condenar el asesinato de otra mujer más, esta vez es una mujer joven, de 46 años en la provincia de Badajoz, a manos de su pareja o expareja". "Y sumamos así, por desgracia, hasta 30 muertes; 30 asesinatos de mujeres a manos efectivamente de sus parejas o exparejas".

Arraiz ha recordado "a todas las mujeres que sufren que tienen el apoyo de las administraciones, que tienen que apoyarse en ayuntamientos, delegaciones de gobierno, policía nacional, guardia civil, en todos los elementos que jugamos a favor de acabar con la violencia de género".

"Y esto por lo tanto también a que sus entornos y todo aquel que pueda en un momento dado ser testigo de una situación de maltrato lo denuncie también para no tener que llegar a estas situaciones", ha concluido.