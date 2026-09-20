Concentración portando lápidas de toros muertos: AnimaNaturalis reivindica unos Sanmateos sin festejos taurinos

AnimaNaturalis reclama la desaparición de festejos taurinos de San Mateo con lápidas de toros muertos en corridas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La desaparición de los festejos taurinos, tanto corridas de toros como vaquillas, del programa de las fiestas de San Mateo de Logroño es la reivindicación que, este domingo, han realizado miembros de AnimaNaturalis y CAS International con una concentración en la Plaza del Mercado de la ciudad.

Una protesta en la que han exhibido lápidas con nombres de toros sacrificados en la última temporada de corridas, y recordando que en la feria matea, que empieza hoy mismo, se van a "asesinar" a 24 animales, además de "usar las vaquillas para que la gente se ría de ellas, les pegue, les tire del rabo" o becerros "para que niños de 7 años sean recortadores".

Así lo ha afirmado la portavoz del colectivo en La Rioja, Inma de Imaña, antes de comenzar la concentración silenciosa. Ha recordado, igualmente, que "en torno a la mitad del presupuesto de las fiestas" se dedica a los festejos taurinos, algo que ha considerado "excesivo" y que "no se corresponde con una ciudad que, como Logroño, está distinguida como ciudad educadora".

"Ese dinero, que además es para una empresa privada, podría dedicarse a otras muchas cosas, sobre todo para los niños", ha considerado De Imaña, quien, igualmente, ha mostrado su creencia en que los espectáculos taurinos cada vez cuentan con menos respaldo del público, "porque si no, para qué pedirían tanta ayuda".

En sus palabras, "mientras las instituciones riojanas siguen destinando dinero público a sostener la tauromaquia, ocho de cada diez españoles ya no se sienten representados por ella".

"No pedimos que se borre una tradición de la noche a la mañana, pedimos que se deje de financiar con dinero de todos algo que la mayoría rechaza. Hoy le ponemos nombre y cara a quienes pagan el precio real de esa financiación, y ofrecemos una alternativa real: se puede vivir San Mateo sin sangre", ha concluido.

Una hora después de la concentración, en ese mismo punto de la ciudad, la organización ha servido una caldereta elaborada íntegramente con ingredientes vegetales, una receta tradicional riojana reinterpretada sin ningún producto de origen animal, integrada como actividad oficial dentro del programa de las fiestas de San Mateo.